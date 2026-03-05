Ανάλυση Axios: CIA και Mossad πίσω από τις χερσαίες επιθέσεις Κούρδων στο Ιράν

Αλαλούμ επικρατεί τις τελευταίες ώρες σχετικά με τις χερσαίες επιθέσεις, που εικάζεται ότι έχουν ήδη ξεκινήσει στο Ιράν, από Κούρδους που μάχονται δυνάμεις του καθεστώτος. Αν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί τότε θα πρόκειται για ένα καλό οργανωμένο σχέδιο του Ιράν και των ΗΠΑ που δίνει νέες διαστάσεις στον πόλεμο που εξαπέλυσαν στο Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, CIA και Mossad βρίσκονται πίσω από τις οργανώσεις Κούρδων προσφέροντας στήριξη για μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση μέσα στο Ιράν. Στόχος, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, είναι «να τεθεί υπό έλεγχο μια συγκεκριμένη περιοχή στο ιρανικό Κουρδιστάν, ώστε να αμφισβητηθεί το καθεστώς και να ενθαρρυνθεί μια ευρύτερη εξέγερση».

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι «ο πόλεμος ξεκίνησε με μια κινητική φάση από τους αμερικανικούς και ισραηλινούς στρατούς, αλλά καθώς συνεχίζεται θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες από τη Mossad και τη CIA».

Δείτε live όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή.

Τις πληροφορίες για εμπλοκή της CIA στον σχεδιασμό είχε μεταδώσει αρχικά και το CNN.

Η ιδέα για τη στήριξη ιρανοκουρδικών οργανώσεων και την αξιοποίησή τους σε πιθανή χερσαία επιχείρηση από το Ιράκ προς το Ιράν φέρεται να ήταν του Μπενιαμίν Νετανιάχου και της Mossad, με τη CIA να ακολουθεί στη συνέχεια, σύμφωνα με δεύτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να υποσχέθηκαν στις κουρδικές οργανώσεις όχι μόνο στρατιωτική βοήθεια αλλά και πολιτική στήριξη για τη δημιουργία αυτόνομης κουρδικής περιοχής σε ένα μελλοντικό Ιράν, σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος.

Ωστόσο, εκφράζονται και επιφυλάξεις για τις δυνατότητες των οργανώσεων αυτών. Όπως ανέφερε αξιωματούχος που επικαλούνται οι ίδιες πληροφορίες, «οι ιρανοκουρδικές οργανώσεις δεν διαθέτουν επαρκή στρατιωτική ισχύ και υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν ως αναλώσιμοι στο πεδίο της μάχης».

Στο μεταξύ, λίγες ημέρες πριν από την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, πέντε αντιπολιτευόμενες ιρανοκουρδικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Ιράκ ανακοίνωσαν τη δημιουργία του «Συνασπισμού Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν».

Οι οργανώσεις αυτές διαθέτουν χιλιάδες μαχητές κατά μήκος των συνόρων Ιράν – Ιράκ και ελέγχουν στρατηγικές περιοχές. Σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά σε μία από τις οργανώσεις, τις τελευταίες εβδομάδες εκατοντάδες μέλη τους μετακινήθηκαν από καταυλισμούς στην ιρακινή πλευρά των συνόρων προς το ιρανικό έδαφος, στο πλαίσιο προετοιμασιών για πιθανή επίθεση.

Την ίδια ώρα, κατά το ίδιο δημοσίευμα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, Μασούντ Μπαρζανί και Μπαφέλ Ταλαμπανί.