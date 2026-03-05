Στη δίνη του πολέμου η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί σε Ισραήλ και Ιράν – Έκρηξη σε πετρελαιοφόρο στο Κουβέιτ

Σε μία πολεμική δίνη δίχως τέλος φαίνεται πως μπαίνει η ανθρωπότητα που βλέπει τον πόλεμο να εξαπλώνεται στην Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Οι χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο ανάμεσα σε δυνάμεις του IDF και του Λιβάνου είναι γεγονός, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες ότι Κούρδοι μαχητές εξαπολύουν μάχες σώμα με σώμα στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα η ανησυχία εντείνεται καθώς ένας Ιρανικός πύραυλος που αναχαιτίστηκε στην Τουρκία φέρεται να κατευθυνόταν προς τη βάση Ιντσιρλίκ, ενώ μία ιρανική φρεγάτα βυθίστηκε ανοιχτά της Σρι Λάνκα έπειτα από επίθεση αμερικανικού υποβρυχίου. Στην Κύπρο νέος συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (4.3.2026) στο Ακρωτήρι.
Το Πεντάγωνο ταυτοποίησε ακόμη δυο στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ την Κυριακή. Οι στρατιώτες ήταν ο Ταγματάρχης Τζέφρι Ο’ Μπράιεν, 45 ετών, από την Ιντιανόλα της Αϊόβα, και ο Υπολοχαγός Ρόμπερτ Μαρζάν, 54 ετών, από το Σακραμέντο της Καλιφόρνια. Υπηρετούσαν στην 103η Διοίκηση Υποστήριξης, μια μονάδα της Εθνοφυλακής της Αϊόβα.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί, έπειτα από νέα σειρά εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν, πάντως οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Ισραήλ ανέφεραν πως δεν υπάρχουν θύματα ως αυτό το στάδιο.
Ο ισραηλινός στρατός κήρυξε τρεις συναγερμούς εξαιτίας εκτοξεύσεων ιρανικών πυραύλων τις προηγούμενες δυο ώρες.
Το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε ότι απομακρύνει εσπευσμένα, «προληπτικά», τους κατοίκους της περιοχής όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία, μετά τα ιρανικά πλήγματα στο κράτος του Κόλπου.
«Οι αρμόδιες αρχές απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους που ζουν πλησίον της πρεσβείας των ΗΠΑ, ως προσωρινό και προληπτικό μέτρο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών στη Ντόχα μέσω X, αφού νωρίτερα παρότρυνε τον πληθυσμό του εμιράτου να μείνει στο σπίτι και να μην βγαίνει παρά μόνο αν είναι απόλυτα απαραίτητο και να τηρεί τις οδηγίες των αρχών.
Πετρελαιοφόρο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ υπέστη «ισχυρή έκρηξη» και απώλεια υδρογονανθράκων καθώς μια από τις δεξαμενές φορτίου του υπέστη ζημιά, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.
«Ο πλοίαρχος αγκυροβολημένου δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι είδε και άκουσε ισχυρή έκρηξη στην αριστερή πλευρά του σκάφους, κατόπιν αντιλήφθηκε μικρό πλεούμενο να φεύγει από την περιοχή» ανοικτά της περιοχής Μουμπάρακ αλ Καμπίρ, ανέφερε η υπηρεσία αυτή, η οποία υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει διαρροή πετρελαίου από το σκάφος, πάντως το πλήρωμα είναι σώο και δεν εκδηλώθηκε φωτιά, διευκρίνισε η υπηρεσία, που συνέστησε σε όλα τα εμπορικά πλοία στην περιοχή να επιδεικνύουν προσοχή.
Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ διευκρίνισε ότι το συμβάν εκτυλίχθηκε εκτός των χωρικών υδάτων του εμιράτου, 60 και πλέον χιλιόμετρα από το λιμάνι Μουμπάρακ αλ Καμπίρ.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη.
«Ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη και ενεργοποιήθηκε η (σ.σ. αντιαεροπορική) άμυνα» στην ιρανική πρωτεύουσα, ανέφερε το πρακτορείο μέσω Telegram.
