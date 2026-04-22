Ανάλυση CNN: Το «τέρας» των θεωριών συνωμοσίας που έθρεψε ο Τραμπ ξέφυγε και τώρα στρέφεται εναντίον του

Λάτρης των θεωριών συνωμοσίας υπήρξε ο Ντόναλντ Τραμπ – όμως τώρα φαίνεται πως το «τέρας» που ο ίδιος έθρεψε πάει κατά πάνω του.

Λίγοι σύγχρονοι πολιτικοί έχουν συμβάλει τόσο στην κανονικοποίηση τέτοιων αφηγημάτων όσο ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος. Από τις ψευδείς κατηγορίες περί «μη αμερικανικής καταγωγής» του Μπαράκ Ομπάμα, μέχρι τους ισχυρισμούς για «κλεμμένες» εκλογές το 2020 και άλλες ακραίες θεωρίες συνωμοσίας, ο Τραμπ επένδυσε πολιτικά σε ένα κοινό δεκτικό σε τέτοιες ιδέες – καλλιεργώντας παράλληλα συμμάχους που τις ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο. Σήμερα, ωστόσο, αυτό το «τέρας» φαίνεται να επιστρέφει, καθώς όλο και περισσότεροι από τον ίδιο του τον κύκλο τροφοδοτούν πλέον θεωρίες που τον στοχοποιούν, όπως επισημαίνει το CNN.

Αν και λίγοι προβεβλημένοι σύμμαχοί του έχουν αποστασιοποιηθεί ανοιχτά λόγω του πολέμου με το Ιράν και άλλων εξελίξεων, όσοι το έκαναν προέρχονται κυρίως από τις πιο «συνωμοσιολογικές» πτέρυγες της βάσης του. Πρόσωπα όπως η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, ο Τάκερ Κάρλσον και διάφοροι influencers τροφοδοτούν πλέον το κοινό τους με νέες θεωρίες – αυτή τη φορά με στόχο τον ίδιο τον Τραμπ.

Μάλιστα ο ίδιος Τάκερ Κάρλσον ζήτησε συγγνώμη γιατί στήριξε τον Τραμπ: «Λυπάμαι που παραπλάνησα τον κόσμο, λέει τώρα. «Θα μας βασανίζει για πολύ καιρό», είπε τη Δευτέρα (20.04.2026) σε επεισόδιο του «The Tucker Carlson Show», σε συνομιλία με τον αδελφό του, Μπάκλεϊ Κάρλσον. «Εμένα θα με βασανίζει. Και θέλω να πω ότι λυπάμαι που παραπλάνησα τον κόσμο. Δεν ήταν σκόπιμο. Αυτό είναι το μόνο που θα πω».

Μία από τις πιο διαδεδομένες αφορά την απόπειρα δολοφονίας του το 2024 στην Πενσιλβάνια, με υπαινιγμούς ότι ίσως ήταν σκηνοθετημένη. Άλλες θεωρίες τον παρουσιάζουν ως «ελεγχόμενο» από το Ισραήλ ή ακόμη και ως μια σκοτεινή, σχεδόν μεταφυσική φιγούρα, φτάνοντας μέχρι τον ισχυρισμό ότι θα μπορούσε να είναι ο Αντίχριστος.

Αν και δεν υπάρχει καμία απόδειξη που να στηρίζει τέτοιους ισχυρισμούς, το ανησυχητικό για τον Τραμπ είναι ότι ορισμένοι φαίνεται να βρίσκουν απήχηση στα social media. Οι θεωρίες για την απόπειρα δολοφονίας του αμερικανού προέδρου στην Πενσιλβάνια είναι οι πιο διαδεδομένες αυτή τη στιγμή, συχνά διατυπωμένες με το γνώριμο ύφος του «απλώς θέτω ερωτήματα» – μια τακτική που ο ίδιος ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

Παράλληλα, γνωστές φιγούρες όπως ο podcaster Τζο Ρόγκαν, ο stand up comedian και podcaster Τιμ Ντίλον, αλλά και πιο ακραίοι σχολιαστές, αφήνουν υπονοούμενα ή εκφράζουν ευθέως αμφιβολίες για τα γεγονότα, ενισχύοντας τη σύγχυση και την καχυποψία.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο σε μεμονωμένες θεωρίες. Αντανακλά μια ευρύτερη τάση εντός του Ρεπουμπλικανικού χώρου, όπου η δυσπιστία προς θεσμούς και συμμάχους – ιδίως το Ισραήλ – αυξάνεται, ενώ οι ηγεσίες του κόμματος έχουν αποφύγει μέχρι στιγμής να την αντιμετωπίσουν αποφασιστικά. Το ερώτημα πλέον είναι αν αυτές οι θεωρίες θα παραμείνουν στο περιθώριο ή αν θα αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική.