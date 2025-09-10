Ανάλυση Guardian: Το Ισραήλ ανατινάζει τη διπλωματία και βάζει ξανά στο περιθώριο τον Τραμπ μετά την πρωτοφανή επίθεση στην Ντόχα

Πρωτοφανής και άκρως επικίνδυνη μπορεί να χαρακτηριστεί η επίθεση του Ισραήλ εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς στο κέντρο της Ντόχα, την καρδιά του Κατάρ, του κράτους που μέχρι χθες παρουσιαζόταν ως ο βασικός μεσολαβητής στις συνομιλίες για την εκεχειρία στη Γάζα. Το μήνυμα του Τελ Αβίβ είναι σαφές και αδιαπραγμάτευτο: για πρώτη φορά το Ισραήλ χτυπά σε έδαφος του Κατάρ, ενός εκ των στενότερων συμμάχων των ΗΠΑ και κεντρικού παίκτη στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αρκείται πια στη Γάζα. Ανάβει νέα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, δοκιμάζοντας αντοχές και ισορροπίες. Η Ουάσιγκτον ειδοποιείται την ύστατη στιγμή, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ μένει για ακόμη μία φορά θεατής, στο περιθώριο των εξελίξεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ειδοποιήθηκε λίγα λεπτά πριν το πλήγμα, χωρίς ακριβή τοποθεσία. Ο ίδιος εμφανίζεται οργισμένος: «Αισθάνομαι πολύ άσχημα για τον τόπο της επίθεσης», δηλώνει, εκφράζει δυσαρέσκεια για «κάθε πτυχή της επιχείρησης».

«Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με όλη την κατάσταση. Θέλουμε τους ομήρους πίσω, αλλά δεν μας ικανοποιεί καθόλου ο τρόπος που έγινε αυτό», προσθέτει, στους δημοσιογράφους.

Με δέκα μαχητικά αεροσκάφη, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χτύπησε ένα κτίριο όπου συνεδρίαζε η ηγεσία της Χαμάς σκοτώνοντας πέντε μέλη της αλλά αποτυγχάνοντας να σκοτώσει την ηγεσία της, όπως διακαώς επιθυμούσε. Ένας αξιωματούχος ασφαλείας του Κατάρ σκοτώθηκε επίσης στην επιδρομή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Σύνοδος της Φωτιάς», έφερε σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου που έκανε λόγο για «έναν μονομερή βομβαρδισμό σε κυρίαρχο κράτος» ξεκαθαρίζοντας πως η επίθεση αυτή δεν εξυπηρετεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ πρόσθεσε μια σιωπηρή έγκριση της επίθεσης, λέγοντας ότι «η εξάλειψη της Χαμάς, η οποία έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία όσων ζουν στη Γάζα, είναι ένας αξιόλογος στόχος».

Η Χαμάς με ανακοίνωσή της ανέφερε πως τα ηγετικά στελέχη της επέζησαν από την ισραηλινή επίθεση, ωστόσο έξι άτομα σκοτώθηκαν και μεταξύ αυτών είναι ο Χουμάμ Αλ-Χάγια, γιος του βασικού διαπραγματευτή της οργάνωσης, Χαλίλ αλ-Χάγια. Επίσης, νεκρός είναι ο Τζιχάντ Λαμπάντ, διευθυντής του γραφείου του αλ-Χάγια, όπως και οι Αμπντουλάχ Αμπντούλ Γουαχίντ, Μοάμεν Χασούνα, Αχμέντ αλ-Μαμλούκ και ο δεκανέας Μπαντρ Σαάντ Μοχάμεντ αλ-Χουμαΐντί, μέλος των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας του Κατάρ.

Στον απόηχο των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών που στόχευαν διαπραγματευτές της Χαμάς, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται για άλλη μια φορά να έχει αιφνιδιαστεί, όπως συνέβη και με τις επιθέσεις του Ισραήλ τον Ιούνιο εναντίον στόχων του ιρανικού στρατιωτικού και πυρηνικού προγράμματος που ανέτρεψαν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διαπραγματευτούν μια νέα πυρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Αξιωματούχοι του Τραμπ έχουν δηλώσει ότι οι προειδοποιήσεις για τις επικείμενες επιθέσεις στο Κατάρ ήρθαν τόσο αργά που οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν για την επίθεση μόνο όταν τα ισραηλινά αεροσκάφη F-16 ήταν ήδη καθ’ οδόν προς τον Κόλπο. Είτε όμως οι ΗΠΑ είχαν στενότερο συντονισμό με τους Ισραηλινούς για την επίθεση από ό,τι παραδέχτηκαν είτε όχι, ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε τους αξιωματούχους του Κατάρ για την επίθεση μόνο δέκα λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει, δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός του Κατάρ.

«Αμέσως ανέθεσα στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση, κάτι που έκανε, ωστόσο, δυστυχώς, ήταν πολύ αργά για να σταματήσει την επίθεση», ανέφερε ο Τραμπ σε ανακοίνωσή του.

Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, ο Λευκός Οίκος βρισκόταν παγιδευμένος ανάμεσα σε μια πολιτική υποστήριξης του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς και σε μια πολιτική βελτίωσης των σχέσεων με έναν βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ στην περιοχή που έχει στενούς δεσμούς με την κυβέρνησή του, και συγκεκριμένα με τον Γουίτκοφ.

Οι επιδρομές θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν το τέλος της διαδικασίας διαπραγματεύσεων στο Κατάρ για την κατάπαυση του πυρός, το οποίο μεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα θα συνεχίσει να μεσολαβεί μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αλλά «για τις τρέχουσες συνομιλίες, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι έγκυρο αυτή τη στιγμή μετά από όσα είδαμε από τη σημερινή επίθεση».

Η Αίγυπτος θα μπορούσε επίσης να ενεργήσει ως μεσολαβητής, είπε ο Στίβεν Κουκ, ανώτερο μέλος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, αλλά είναι ένα «άχαρο έργο» όταν «ούτε η ισραηλινή κυβέρνηση ούτε η ηγεσία της Χαμάς φαίνεται να ενδιαφέρονται για μια συμφωνία».

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε διαβεβαιώσει τον αλ-Θάνι και τον Εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι ότι «κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ξανά στο έδαφός τους». Αλλά το Ισραήλ έχει υπονοήσει το αντίθετο. «Δεν θα υπάρξει ασυλία για τους τρομοκράτες – ούτε στη Γάζα, ούτε στον Λίβανο ούτε στο Κατάρ» έχει προειδοποιήσει ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον.

«Νομίζω ότι πραγματικά θέτει υπό αμφισβήτηση ποια είναι η πρόθεση του πρωθυπουργού Νετανιάχου», δήλωσε η Ρέιτσελ Μπράντενμπουργκ, διευθύνουσα σύμβουλος στην Ουάσινγκτον και ανώτερη συνεργάτιδα στο Israel Policy Forum, κατά τη διάρκεια ενός podcast που φιλοξενήθηκε από το War on the Rocks.

«Αν πραγματικά σοβαρολογεί για τις διαπραγματεύσεις και σοβαρολογεί για το τέλος του πολέμου, τότε γιατί να χτυπήσει τους πολιτικούς ηγέτες που διαπραγματεύονται;»