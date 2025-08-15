Κόσμος

Ανάλυση Politico: Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ που στοχεύει το Νόμπελ Ειρήνης – Στην τελική ευθεία για τη συνάντηση με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ποντάρει σε μια σειρά συμφωνιών ειρήνης για να ενισχύσει την εικόνα του ως «προέδρου της ειρήνης» και να κερδίσει το βαρύτιμο βραβείο - Από ώρα σε ώρα η συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάζεται στο Air Force One καθώς αναχωρεί για την Αλάσκα για να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάζεται στο Air Force One καθώς αναχωρεί για την Αλάσκα για να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν / REUTERS / Kevin Lamarque

Καθώς πλησιάζει ώρα με την ώρα η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, την Παρασκευή (15.08.2025), ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσιάζει τον εαυτό του ως «πρόεδρο της ειρήνης» και βλέπει σε κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία να επιδείξει τις διαπραγματευτικές του ικανότητες — και να ενισχύσει την επιρροή του στη διεθνή σκηνή, σύμφωνα με ανάλυση του Politico.

Παρά την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2024 με επίκεντρο το «America First», στη δεύτερη θητεία του έχει πολλαπλασιάσει τις διπλωματικές του πρωτοβουλίες, όπως δείχνει η συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Μέσα σε έξι μήνες, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει «λύσει έξι πολέμους», αναφέροντας συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, Ιράν και Ισραήλ, Ινδίας και Πακιστάν, καθώς και Αιγύπτου και Αιθιοπίας.

Η εμπλοκή του διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση, ενώ ορισμένες συμφωνίες —όπως εκείνη μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης— έχουν ήδη κλονιστεί από νέα επεισόδια βίας. Οι επικριτές του, όπως ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον, τον κατηγορούν ότι δίνει προτεραιότητα στα οικονομικά οφέλη και στις προσωπικές του φιλοδοξίες έναντι μιας διαρκούς ειρήνης.

Η επιδίωξη του Νόμπελ ως βασικός στόχος

Ο Τραμπ έχει έναν σαφή στόχο: να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης. Σύμφωνα με το Politico, έφτασε στο σημείο να καλέσει απευθείας τον υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας για να ρωτήσει σχετικά με τη διαδικασία.

Πολλοί ξένοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρωθυπουργός της Καμπότζης Χουν Μανέτ, έχουν στηρίξει την υποψηφιότητά του αφού υπέγραψαν συμφωνίες που διευκολύνθηκαν από την Ουάσιγκτον. Για τον Τραμπ, η διπλωματία συμβαδίζει με τις εμπορικές σχέσεις: κάθε κατάπαυση του πυρός συνοδεύεται από οικονομικά οφέλη για τις ΗΠΑ.

Το τεστ της Ουκρανίας

Την Παρασκευή, ο Τραμπ θα αντιμετωπίσει μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις του: να πείσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αρχικά είχε χαρακτηρίσει το ζήτημα «το πιο εύκολο» να λυθεί, αλλά πλέον παραδέχεται ότι είναι «το πιο δύσκολο».

Επισήμως, η συνάντηση παρουσιάζεται ως μια «πρώτη επαφή», όμως μπορεί να καθορίσει αν η στρατηγική του «βασιλοποιού» θα αντέξει στη δοκιμασία των γεωπολιτικών πραγματικοτήτων.

