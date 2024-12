Ανάλυση: Τι σημαίνει για Μόσχα και Κίεβο η δολοφονία του Ρώσου Ιγκόρ Κιρίλοφ με τον Τραμπ να επιστρέφει στον Λευκό Οίκο

Έκρηξη βόμβας που ήταν κρυμμένη σε ηλεκτρικό σκούτερ σκότωσε σήμερα (17.12.2024) στη Μόσχα τον Ρώσο αντιστράτηγο Ιγκόρ Κιρίλοφ, διοικητή των δυνάμεων πυρηνικής προστασίας αλλά και τον βοηθό του Ιλία Πολικάρποφ καθώς έβγαιναν από ένα κτίριο.

Η βόμβα που σκότωσε τον Ρώσο Ιγκόρ Κιρίλοφ, φαίνεται ότι ήταν η πιο φιλόδοξη στοχευμένη επίθεση του πολέμου μέχρι στιγμής στο ρωσικό έδαφος, που πραγματοποιήθηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας – σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την επιχείρηση – και χτύπησε όχι μόνο τον πυρήνα του ρωσικού στρατού, αλλά και κοντά στην καρδιά της πρωτεύουσας της χώρας, αναφέρει το CNN σε ανάλυσή του.

Μια έκρηξη που σκοτώνει έναν υψηλόβαθμο στρατηγό σίγουρα δεν δείχνει καλή εικόνα για τον ενισχυμένο μηχανισμό εσωτερικής ασφάλειας της Ρωσίας. Αλλά είναι μια επείγουσα κίνηση για την Ουκρανία που θέλει να ανακτήσει την πρωτοβουλία σε αυτόν τον πόλεμο με κάθε μέσο, ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και η Ρωσία συνεχίζει τη σταθερή προέλασή της στο ανατολικό μέτωπο.

Ο Κιρίλοφ, ως επικεφαλής των στρατευμάτων ραδιολογικής, βιολογικής και χημικής προστασίας της Ρωσίας, θεωρήθηκε από την Ουκρανία και τους συμμάχους της ότι έπαιξε έναν ιδιαίτερα καταστροφικό ρόλο στη σύγκρουση καθώς ήταν υπεύθυνος για την ευρεία χρήση χημικών ουσιών και παραγόντων ταραχών όπως το αέριο CS στο πεδίο μάχης. Ήταν επίσης ειδικός στην ανάπτυξη παραπληροφόρησης, ένα ουσιαστικό εργαλείο για τη διατήρηση της υποστήριξης για τον πόλεμο στο εσωτερικό.

Σε μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του τον Νοέμβριο, ισχυρίστηκε ότι ο κύριος στόχος της Ουκρανίας, όταν εισέβαλε στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, ήταν να καταλάβει το πυρηνικό εργοστάσιο του Κουρσκ, και επανέφερε μια ρωσική θεωρία συνωμοσίας ότι η Ουκρανία σχεδίαζε να κατασκευάσει μια βρώμικη βόμβα.

Οι δολοφονίες σημαντικών στρατιωτικών προσώπων στο ρωσικό έδαφος, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Ουκρανία, είναι ένα χαρακτηριστικό αυτού του πολέμου, σημειώνει σε ανάλυσή του το CNN. Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, ένας πρώην διοικητής υποβρυχίων, ο Stanislav Rzhitsky, πυροβολήθηκε στη νότια πόλη Krasnodar, ενώ βρισκόταν για τρέξιμο. Και όμως, ο θάνατος του Κιρίλοφ σηματοδοτεί το τέταρτο περιστατικό μόνο τους τελευταίους δύο μήνες.

Τον Οκτώβριο, ο Dmitry Golenkov, πιλότος του 52ου συντάγματος βαρέων βομβαρδιστικών της Ρωσίας, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου με σφυρί στην περιοχή Bryansk της Ρωσίας. Στα μέσα Νοεμβρίου, μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας δήλωσε στο CNN ότι ήταν υπεύθυνη για μια βόμβα σε αυτοκίνητο στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας, η οποία σκότωσε τον αρχηγό του επιτελείου των πυραυλάκατων του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Και λιγότερο από μια εβδομάδα πριν, ο αναπληρωτής επικεφαλής σχεδιαστής του ρωσικού γραφείου σχεδιασμού Mars πυροβολήθηκε σε ένα πάρκο της Μόσχας. Ουκρανική πηγή ασφαλείας του CNN επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο ήταν πίσω από τη δολοφονία του, λέγοντας ότι ήταν υπεύθυνος για την αναβάθμιση ορισμένων από τους πυραύλους κρουζ που εκτοξεύτηκαν στην Ουκρανία.

Όπως όλοι οι υπάλληλοι του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, ο Κιρίλοφ θα αντικατασταθεί και είναι απίθανο ο θάνατός του να προκαλέσει τη Ρωσία να αλλάξει ξαφνικά πορεία όσον αφορά τα χημικά όπλα. Και όμως, όπως και σε πολλές από τις επιθέσεις της Ουκρανίας στο ρωσικό έδαφος, υπάρχει και εδώ ένα μήνυμα προς τον ρωσικό στρατό ότι τα στελέχη του είναι ευάλωτα, όπου κι αν βρίσκονται, αλλά και ένα πλήγμα για την εικόνα που έχουν παρουσιάσει προς τον ρωσικό λαό ότι όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο.

A video of Ukraine’s special operation to eliminate high-ranking Russian General Kirilov in Moscow has surfaced online.



The footage shows he and his assistant exiting a building, with the infamous scooter nearby. As they enter the blast zone, the scooter explodes. pic.twitter.com/R9CtkP72fA