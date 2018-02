Μια σειρά από φωτογραφίες «κατακλύζουν» τα social media τις τελευταίες ώρες και προκαλούν τρόμο. Απεικονίζουν οπλισμένους στρατιώτες σε ευρωπαϊκές και όχι μόνοπ πόλεις. Φαίνεται πως είναι απόπειρα προπαγάνδας για να υπονομευτεί η δημοσιογραφική κάλυψη της εν εξελίξει πολεμικής σύρραξης στην Συρία.

Οι φωτογραφίες συνοδεύονται από το εξής hashtag: ‪#‎USA_Administration_Supports_Terrorism. Δηλαδή «η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει την τρομοκρατία«. Αλλά και πολλές ακόμη «ετικέτες» στα αραβικά, θέτουν το εξής ερώτημα: «Θα τους θεωρούσατε αθώους αν εμφανίζονταν εδώ;«.

Όπου «εδώ», βάλτε το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο, την Ουάσινγκτον, το Ριάντ. Σε όλες αυτές τις πόλεις έχει γίνει phoptoshop με τους οπλισμένους στρατιώτες.

Μερικές ακόμη φωτογραφίες με παρόμοια hashtags, δείχνουν γνωστά σημεία ειρηνικών -κατά βάση- κρατών, τα οποία μπαίνουν στο στόχαστρο από τους αιμοδιψείς στρατιώτες.

What would happen if Mortar shell fell here..!?#الإدارة_الأمريكية_تدعم_الإرهاب#USA_Administration_Supports_Terrorism pic.twitter.com/yci6B9PWox

— Syrian Lion (@kindadib) February 24, 2018