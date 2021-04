Κάτι οι μπύρες, κάτι τα νεύρα από την κλεισούρα και σε μια παμπ στο Γιόρκ της Βρετανίας, έγινε το έλα να δεις.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Τρίτης όταν τουλάχιστον 5 άτομα πιάστηκαν στα χέρια στον κήπο της παμπ King’s Arms.

Μια γυναίκα με εντυπωσιακές παντόφλες τραβάει μια άλλη από τα μαλλιά με τους γύρω να παρακολουθούν εμβρόντητοι.

Τελικά αφού πιάνονται και άλλοι στα χέρια, ο απολογισμός είναι ένας τραυματίας και ο θαμώνας που τράβηξε το βίντεο το ανέβασε στο twitter γράφοντας: «Δεν χρειάστηκε πολύς καιρός στο Γιόρκ για να επιστρέψει στα συνηθισμένα».

Didn’t take long for York to get back to normal. pic.twitter.com/UTfTUOrFTe