Δύο τεράστια παγόβουνα αποκολλήθηκαν από την Ανταρκτική προκαλούν έντονη ανησυχία στους επιστήμονες. Στο επίκεντρο είναι η πορεία που θα ακολουθήσουν οι γιγάντιοι παγωμένοι όγκοι.

Και αυτό επειδή το ένα από τα δύο παγόβουνα που αποκολλήθηκαν από την Ανταρκτική έχει το μέγεθος του Λονδίνου και το άλλο, ακόμα μεγαλύτερο, το μέγεθος της Κορνουάλης. Και τα δύο παρακολουθούνται στενά από Βρετανούς επιστήμονες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, υπάρχει έκδηλη ανησυχία ότι τα παγωμένα μεγαθήρια παρασύρονται προς περιοχές όπου θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ναυτιλία, την αλιεία και την άγρια ζωή.

Το τεράστιο Α81, το οποίο έχει μέγεθος όσο η πρωτεύουσα της Αγγλίας, το Λονδίνο, απελευθερώθηκε από την παγοκρηπίδα Brunt της Ανταρκτικής στα τέλη Ιανουαρίου και μόλις φωτογραφήθηκε από αέρος για πρώτη φορά.

Ο παγετωνολόγος, δρ Όλιβερ Μαρς, που επέστρεψε από τον ερευνητικό σταθμό Halley της Βρετανικής Ανταρκτικής Έρευνας (BAS), δήλωσε: «Αυτή ήταν μία αποκόλληση που ξέραμε ότι θα συνέβαινε».

«Η BAS παρακολουθεί την παγοκρηπίδα Brunt και τις ρωγμές που σχηματίζονται σε αυτήν για περισσότερο από μία δεκαετία.

«Από τότε που οι παγετωνολόγοι παρατήρησαν για πρώτη φορά τη διεύρυνση του Chasm-1 το 2012, οι επιστημονικές και επιχειρησιακές ομάδες της BAS ανέμεναν το γεγονός της αποκόλλησης.

Μια άλλη ερευνητική ομάδα έχει προσεγγίσει το A76A, μέρος του παγόβουνου A76 που προέκυψε από την αποκόλληση από την παγοκρηπίδα Filchner-Ronne στα μέσα Μαΐου 2021.

Καθώς ταξίδευε βόρεια της Ανταρκτικής, το A76 έσπασε σε τρία κομμάτια, το μεγαλύτερο από τα οποία ονομάζεται A76A και έχει σχήμα που μοιάζει κάπως με «τεράστια σιδερώστρα»!

Με μήκος 135 χιλιόμετρα και πλάτος 25 χιλιόμετρα, πρόκειται για το μεγαλύτερο πλωτό παγόβουνο στον πλανήτη – τόσο μεγάλο όσο η αγγλική κομητεία της Κορνουάλης, και κατευθύνεται προς το άνοιγμα μεταξύ των βρετανικών υπερπόντιων εδαφών των νησιών Φόλκλαντ και της Νότιας Γεωργίας.

Και στις δύο αυτές περιοχές θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα για την τοπική άγρια ζωή και τους ανθρώπους.

Εάν το παγόβουνο προσαράξει στον ρηχό βυθό, θα μπορούσε να καταστρέψει την πανίδα σε ολόκληρο τον πυθμένα και να διαταράξει τα ωκεάνια ρεύματα και τις διαδρομές τροφοληψίας της τοπικής άγριας ζωής.

Τεράστια παγόβουνα όπως αυτά τα δύο μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες για να λιώσουν και να εξαφανιστούν, οπότε θα αποτελούν δυνητική απειλή για αρκετό καιρό ακόμα.

Το Α81 απελευθερώθηκε όταν μία μεγάλη ρωγμή στον πάγο, που ονομάζεται Chasm-1, επεκτάθηκε σε ολόκληρη την παγοκρηπίδα. Τώρα πλέει περίπου 150 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε, αφού περιστράφηκε και κατευθύνθηκε νότια.

Το Α81 αναμένεται να ακολουθήσει τα βήματα προηγούμενων παγόβουνων που παρασύρθηκαν από το ισχυρό παράκτιο ρεύμα της Ανταρκτικής προς τα δυτικά.

