Χάρκοβο: Νέο φονικό ρωσικό πλήγμα σε σιδηροδρομική γραμμή της Ουκρανίας

Η Ρωσία έχει βάλει τις τελευταίες μέρες στο στόχαστρο το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας με στόχο να παρεμποδίσει την μεταφορά οπλικών συστημάτων από τη Δύση, με το Χάρκοβο να παίρνει σήμερα Τρίτη, 30/4/2024, σειρά.

Όπως ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι στο Χάρκοβο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και μια μη στρατιωτική σιδηροδρομική υποδομή υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες στην νοτιοανατολική Ουκρανία.

Δύο συνοικίες της πόλης βρέθηκαν στο στόχαστρο της επίθεσης, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ μέσω ανάρτησης του στο Telegram, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίσθηκαν.

Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ένας υπάλληλος της, ηλικίας 20 ετών, σκοτώθηκε.

«Αυτή είναι μια ακόμη στοχευμένη επίθεση του εχθρού σε μη στρατιωτική σιδηροδρομική υποδομή» ανακοίνωσε η εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia στο Telegram, αλλά δεν ανέφερε λεπτομέρειες σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν στην υποδομή.

