Άντερς Μπρέιβικ: Με κούρεμα υπέρ του Πούτιν και ύμνους σε Ιράν – Βόρεια Κορέα ζήτησε αποφυλάκιση ο μακελάρης της Νορβηγίας

Αμετανόητος και προκλητικός παρουσιάστηκε στην ακρόαση για την αποφυλάκισή του, ο Άντερς Μπρέιβικ, ο μακελάρης που σκότωσε 77 ανθρώπους τον Ιούλιο του 2022 στη Νορβηγία.

Ειδικότερα, ο Άντερς Μπρέιβικ ζήτησε χθες (19.11.2024) από δικαστήριο στη Νορβηγία να εγκριθεί το αίτημα αποφυλάκισής του, ωστόσο ένας εισαγγελέας υποστήριξε ότι ο νεοναζί κατά συρροή δολοφόνος παραμένει ακόμα επικίνδυνος και δεν πρέπει να αφεθεί ελεύθερος.

Μάλιστα, ο ίδιος εμφανίστηκε στην ακροαματική διαδικασία με ένα ιδιαίτερο κούρεμα, αφού είχε σχηματίσει το κεφαλαίο γράμμα «Ζ» που είναι το σήμα κατατεθέν των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων για την εισβολή στην Ουκρανία, ενώ προχώρησε σε δηλώσεις υπέρ του Πούτιν.

NTB/Beate Oma Dahle via REUTERS

Ο Μπρέιβικ δήλωσε αρχικά ότι είναι λυπημένος για την πράξη του και απευθυνόμενος στους δικαστές είπε ότι «επί του παρόντος εγγυώμαι ότι δεν θα το μετανιώσετε αν με απελευθερώσετε».

Στη συνέχεια όμως τόνισε ότι οι δολοφονίες που έκανε ήταν «απαραίτητες» ενώ μάλιστα αποκάλεσε τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν ως τον «κύριο υπερασπιστή των Ευρωπαίων παγκοσμίως».

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι ότι εμφανίστηκε με ένα μικρό πλακάτ στο οποίο εξέφραζε την υποστήριξή του για την Ρωσία, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα,

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2011, ο νεοναζί μακελάρης είχε σκοτώσει αρχικά 8 άτομα με έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Όσλο και έπειτα εκτέλεσε 69 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων έφηβοι, σε συγκέντρωση του Εργατικού Κόμματος στο νησί Ουτόγια.

NTB/Beate Oma Dahle via REUTERS

Κατά την διάρκεια της ακρόασης, τον λόγο πήρε η μητέρα μια εκ των κοριτσιών που δολοφόνησε ο Μπρέιβικ και ισχυρίστηκε ότι ο νεοναζί μακελάρης δεν έχει μετανιώσει και δεν έχει δείξει κανένα σημάδι ειλικρινούς μεταμέλειας.

Από την πλευρά της. η εισαγγελέας Hulda Karlsdottir υποστήριξε, απευθυνόμενη στην έδρα, ότι ο Μπρέιβικ δεν πρέπει να αφεθεί ελεύθερος. «Υπάρχει κίνδυνος να διαπράξει ξανά τέτοια εγκλήματα; Ναι, ο κίνδυνος είναι πραγματικός» δήλωσε χαρακτηριστικά.

