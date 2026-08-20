Άντι Μπέρναμ για την επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία: Ιδιωτικό θέμα η ασφάλειά τους

Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τη μετακόμιση την Κυριακή (16.08.2026). Για την ώρα, δεν υπάρχουν σχέδια για την επιστροφή του Χάρι ή της Μέγκαν ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Τα παιδιά τους, πρίγκιπας Άρτσι, 7 ετών, και πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 5 ετών, έχουν εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Το ζήτημα της ασφάλειας του ζευγαριού αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο έντασης. Πέρυσι, ο πρίγκιπας Χάρι έχασε τη δικαστική μάχη με την οποία επιδίωκε να ανατρέψει την απόφαση για υποβάθμιση του επιπέδου αστυνομικής προστασίας που δικαιούται ο ίδιος και η οικογένειά του όταν βρίσκονται στη Βρετανία.

Η δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι ο πρίγκιπας Χάρι και Η Μέγκαν Μαρκλ σχεδιάζουν να μετακομίσουν με τα παιδιά του από τις ΗΠΑ στη Βρετανία αργότερα αυτόν τον μήνα, σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, η οποία δεν αποτελεί βασιλική ιδιοκτησία.

Τα μέτρα ασφαλείας για τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ , κατά την επιστροφή τους στη Βρετανία, αποτελούν «ιδιωτική υπόθεση», δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. «Είναι θέμα του Χάρι και της Μέγκαν και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο βήμα που κάνουν», ανέφερε ο Μπέρναμ.

Οι Σάσεξ έφυγαν από τη Βρετανία και παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα στις αρχές του 2020, προτού εγκατασταθούν στην Καλιφόρνια τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Η τελευταία τους επίσκεψη στη Βρετανία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, όταν συναντήθηκαν με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα. Η συνάντηση θεωρήθηκε σημαντική εξέλιξη στη σχέση τους με τη βασιλική οικογένεια.

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Τα Ανάκτορα χαρακτήρισαν τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική κατοικία του βασιλιά στο Γκλόστερσιρ, ως «ιδιωτική οικογενειακή περίσταση».

Ήταν η πρώτη φορά που ο Κάρολος έβλεπε από κοντά τα εγγόνια του για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, καθώς και η πρώτη κοινή επίσκεψη του Χάρι και της Μέγκαν στη Βρετανία από το 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα της επίσκεψης του Ιουλίου χρειάστηκε να τροποποιηθεί, αφού απορρίφθηκε το αίτημα του Χάρι για αστυνομική προστασία.

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Πέρυσι, ο πρίγκιπας Χάρι έχασε τη δικαστική προσφυγή του κατά της απόφασης που είχε μειώσει το επίπεδο προστασίας του μετά τη μετακόμισή του στις ΗΠΑ. Τότε είχε δηλώσει στο BBC ότι «δεν μπορεί να φανταστεί έναν κόσμο» στον οποίο θα έφερνε την οικογένειά του στη Βρετανία, λόγω της υποβάθμισης της ασφάλειάς του.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές ποια μέτρα ασφαλείας θα ισχύσουν για την οικογένεια μετά την επιστροφή της στη Βρετανία.

Ο βασιλικός αναλυτής Ρόμπερτ Χάρντμαν δήλωσε στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 ότι είναι πιθανό ορισμένα από τα προβλήματα ασφαλείας που αντιμετώπιζε στο παρελθόν ο Χάρι να έχουν «επιλυθεί», ωστόσο παραμένει άγνωστο ποιες ακριβώς θα είναι οι ρυθμίσεις και κυρίως ποιος θα αναλάβει το κόστος.

Στις ΗΠΑ, Χάρι και Μέγκαν έχουν ιδιωτική ομάδα ασφαλείας για την προστασία τους. Όταν ρωτήθηκαν από το BBC εάν η ίδια ομάδα θα τους ακολουθήσει στη Βρετανία, δεν θέλησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο.