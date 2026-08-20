Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ξανά στη Βρετανία: Το παρασκήνιο της επιστροφής και ο ενθουσιασμός του βασιλιά Καρόλου

Η επικείμενη επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Βρετανία αποτελεί μία από τις πιο απροσδόκητες εξελίξεις των τελευταίων ετών στο περιβάλλον την βασιλικής οικογένειας. Έξι χρόνια μετά τη ρήξη που συγκλόνισε τη χώρα, αποφάσισαν να γυρίσουν στα πάτρια εδάφη και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους κοντά στην οικογένειά τους.

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου Γ’, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ «προβλέπεται να αναχωρήσουν από τις ΗΠΑ ως το τέλος του μήνα για να εγκατασταθούν σε ιδιωτική κατοικία, όχι βασιλική, που θα βρίσκεται στη Βρετανία και μάλιστα έξω από το Λονδίνο», έγραψε η Telegraph.

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Τα δύο τους παιδιά, ο πρίγκιπας Άρτσι, 7 ετών, και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 5 ετών, έχουν εγγραφεί για να φοιτήσουν σε βρετανικό σχολείο από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους το BBC.

Σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press Association, ο βασιλιάς ενημερώθηκε την Κυριακή (16/8/2026) για τα σχέδια του ζευγαριού. Ο Κάρολος ενθουσιάστηκε με την ιδέα να βλέπει «περισσότερο την οικογένεια σε προσωπικό επίπεδο, αλλά το καθεστώς τους ως απλοί πολίτες δεν θα αλλάξει», πρόσθεσε το PA.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο μεγάλος αδελφός του Χάρι, και η σύζυγός του Κέιτ έχουν επίσης ενημερωθεί για την επιστροφή του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ. Όμως ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, με τον οποίο ο Χάρι έχει αποξενωθεί, δεν είχε αντιδράσει ως χθες (19/8/2026), Τετάρτη, το βράδυ.

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Ο πρώην βασιλικός συντάκτης του BBC Πίτερ Χαντ δήλωσε ότι η αιφνιδιαστική επιστροφή του Χάρι ενδέχεται να προκάλεσε «αποπληξία» στον Ουίλιαμ.

«Μακροπρόθεσμα η επιστροφή των Σάσεξ στη Βρετανία δημιουργεί την προοπτική δύο αντίπαλων αυλών, του Γουίλιαμ και του Χάρι. Βραχυπρόθεσμα, ο Χάρι θα είναι σε θέση να εμβαθύνει την επαναπροσέγγισή του με τον πατέρα του», σημείωσε ο Χαντ μιλώντας στο PA. «Και η παρουσία του στην πατρίδα θα δυσκολέψει τον αδελφό του να αποφύγει μια συμφιλίωση», πρόσθεσε.

Ωστόσο ο ειδικός στα θέματα της βασιλικής οικογένειας Ρίτσαρντ Φιτσγούλιαμς μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο GB News εκτίμησε ότι η επιστροφή στη Βρετανία του Χάρι και της οικογένειάς του αποτελεί «μια εξαιρετική εξέλιξη».

«Όταν υπάρχει βαθιά ρήξη μέσα σε μια οικογένεια, κάθε είδηση που δείχνει προς τη συμφιλίωση θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη», πρόσθεσε, παραμένοντας επιφυλακτικός. «Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση».

Ο δρόμος προς τη συμφιλίωση

Ο Χάρι είχε δηλώσει επανειλημμένα πόσο του λείπει η Βρετανία και τον τελευταίο καιρό υπήρχαν ενδείξεις προσέγγισης με την οικογένειά του, κυρίως με τον πατέρα του.

Τον Μάιο του 2025 είχε δηλώσει στο BBC την επιθυμία του «να συμφιλιωθεί» με την οικογένειά του, λέγοντας ότι είναι «πραγματικά λυπηρό που δεν μπορώ να δείξω την πατρίδα μου στα παιδιά μου».

Στις 10 Ιουλίου ο Κάρολος Γ’ και η σύζυγός του Καμίλα συναντήθηκαν στο Λονδίνο με τον Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους – για πρώτη φορά εδώ και τέσσερα χρόνια.

Τα παιδιά είχαν δει τον παππού τους για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ το 2022.

Ο 41χρονος πρίγκιπας Χάρι έχει επιστρέψει έκτοτε στη Βρετανία αρκετές φορές. Μάλιστα είχε συναντηθεί με τον βασιλιά τον Φεβρουάριο του 2024, αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι ο Κάρολος πάσχει από καρκίνο, και στη συνέχεια τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν έλαβε πρόσκληση να πάρει τσάι με τον πατέρα του στο Κλάρενς Χάουζ.

Η δημοτικότητα του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία

Ο Χάρι και η Μέγκαν παντρεύτηκαν το 2018 και έγιναν πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο τον Ιανουάριο του 2020, όταν ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, με τις αντιδράσεις να μην είναι ιδιαίτερα θετικές.

Ήδη το 2019 ο Χάρι είχε μιλήσει σε ντοκιμαντέρ για τις εντάσεις με τον αδελφό του Γουίλιαμ. Η Μέγκαν Μαρκλ, Αμερικανίδα πρώην ηθοποιός, είχε επίσης αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπισε από την πίεση που υφίστατο αφότου έγινε μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Τον Ιανουάριο του 2020 το ζευγάρι ανακοίνωσε μέσω του Instagram ότι σκοπεύουν να αποσυρθούν από τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι και να μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ των ΗΠΑ και της Βρετανίας.

Δύο μήνες αργότερα εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Καλιφόρνια και έπαψαν να θεωρούνται ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας ενώ σταμάτησαν να χρησιμοποιούν και τους επίσημους τίτλους τους.

Δημοσκόπηση του YouGov που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο έδειξε ότιμόνο το 22% των Βρετανών αντιμετωπίζει θετικά την Μέγκαν Μαρκλ, έναντι του 65% που έχουν αρνητική άποψη για την πρώην ηθοποιό. Εξάλλου μόλις το 33% έχει καλή άποψη για τον Χάρι και το 58% αρνητική.