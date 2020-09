Ο Ντόναλντ Τραμπ το “τόλμησε”: Όπως είχε ανακοινώσει εκπρόσωπος της Προεδρίας, πήγε στο Ανώτατο Δικαστήριο για να τιμήσει την προοδευτική δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, την εμβληματική φιγούρα του φεμινιστικού κινήματος που πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 87 ετών.

Όμως το συγκεντρωμένο πλήθος τον υποδέχτηκε με αποδοκιμασίες, ενώ άρχισε να φωνάζει ρυθμικά: “Καταψηφίστε τον!”.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

JUST IN: Pres. Trump arrives at the Supreme Court to pay respects to judicial icon Ruth Bader Ginsburg, as onlookers shout "Vote him out!" https://t.co/HYqJcEyEdG pic.twitter.com/IArXaTxHUS