Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, που αποτέλεσε μία ιστορική φυσιογνωμία για τις ΗΠΑ, έχοντας διοριστεί από το 1993 ως δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Η Γκίνσμπεργκ ήταν διάσημη νομικός που πάλεψε όλη της τη ζωή για τα πολιτικά δικαιώματα, με έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών και των μαύρων, πετυχαίνοντας την αλλαγή πολλών σημαντικών νομοθεσιών που βρίσκονται σε ισχύ μέχρι και σήμερα, πριν διοριστεί ως ισόβια δικαστής από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.

Ο θάνατός της προκαλεί σοκ στο κόμμα των Δημοκρατικών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς η Γκίνσμπεργκ είχε μετατραπεί στο απόλυτο πρότυπο κατά του συντηρητισμού, αλλά την ίδια ώρα ήταν κι αυτή που διατηρούσε την… αντίσταση έναντι των Ρεπουμπλικανών στο Ανώτατο Δικαστήριο, μετά και το διορισμό του Μπρετ Κάβανο από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποχώρησή της από το προσκήνιο ενδέχεται έτσι να οδηγήσει σε δραματική μεταβολή της ιδεολογικής ισορροπίας στο σώμα, όπου οι συντηρητικοί δικαστικοί είχαν ως εδώ πλειοψηφία 5 έναντι 4, μετακινώντας το Ανώτατο Δικαστήριο ακόμη πιο δεξιά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το κορυφαίο όργανο του αμερικανικού συστήματος δικαιοσύνης, η Γκίνσμπεργκ πέθανε εξαιτίας επιπλοκών του μεταστατικού καρκίνου στο πάγκρεας από τον οποίο είχε διαγνωστεί πως έπασχε.

