Οι αποκαλύψεις για την άσεμνη συμπεριφορά του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο φαίνεται πως δεν έχουν τέλος… Η 37χρονη Λίντσεϊ Μπόιλαν, η πρώτη γυναίκα που τον κατηγόρησε δημοσίως για σεξουαλική παρενόχληση, υποστηρίζει ότι σε μία συζήτησή τους της είχε πως αν ήταν σκύλος θα την «καβαλούσε».

Η πρώην βοηθός του Άντριου Κουόμο έκανε την παραπάνω αποκάλυψη σε συνέντευξή της στο New Yorker, υποστηρίζοντας πως το απρεπέστατο σχόλιο του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης έγινε το 2018 μετά από μια συνάντηση που είχαν στο μέγαρο.

Ο Άντριου Κουόμο φέρεται να έκανε το σχόλιο αφότου ο σκύλος του – ένας γερμανικός ποιμενικός ονόματι Κάπτεν – όρμησε πάνω στην Λίντσεϊ Μπόιλαν όταν την είδε. Στη συνέχεια, ο κυβερνήτης έκανε το απρεπέστατο σχόλιό του, με την 37χρονη να σκέφτεται ότι ήταν «επιπέδου τρίτης δημοτικού». «Απλώς το αγνόησα» δήλωσε η Λίντσεϊ Μπόιλαν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σχόλιο από εκπρόσωπο του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης.

Cuomo joked he would ‘mount’ former aide Lindsey Boylan if he were a dog: report https://t.co/5IjtvMgnuz pic.twitter.com/jdIHk4sqZG