Απανωτά είναι τα χτυπήματα των ΗΠΑ και της Βρετανίας κατά των Χούθι τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και σε διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο. Ο «ασκός του Αιόλου» που άνοιξε μετά τις επιθέσεις των ανταρτών σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα δεν λέει να κλείσει και η Υεμένη πλήττεται από τα αμερικανοβρετανικά πυρά.

Πιο αναλυτικά, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας εξαπέλυσαν σήμερα Σάββατο (13.1.2024) νέες αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σανάα, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, στο στόχαστρο βρέθηκε αεροπορική βάση στα περίχωρα της πρωτεύουσας Σανάα, ενώ αναφέρθηκαν επίσης εκρήξεις στην πόλη Χοντέιντα.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι Αμερικανοί εξαπέλυσαν νέα επίθεση στην Υεμένη, αφότου έπληξαν την προηγούμενη ημέρα περίπου 30 θέσεις των Χούθι εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις των σιιτών ανταρτών εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Από τη μεριά του, το CENTCOM, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε ότι ένα καταδρομικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εξαπέλυσε τα ξημερώματα πυραύλους Tomahawk εναντίον θέσης ραντάρ των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

BREAKING: THE BOMBING IF THE YEMENI CAPITAL SANAA BY THE AMERICANS AND BRITISH RIGHT NOW pic.twitter.com/aVZOKz2jMm

«Το πλήγμα εξαπέλυσε το USS Carney (DDG 64) χρησιμοποιώντας πυραύλους Tomahawk» στο πλαίσιο της ανάληψης δράσης που σχεδιάστηκε «για να περιορίσει τη δυνατότητα των Χούθι να επιτίθενται σε θαλάσσια σκάφη, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών πλοίων», αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως «από τις 19 Νοεμβρίου 2023, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έχουν επιχειρήσει 28 φορές να επιτεθούν και να παρενοχλήσουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Αυτές οι παράνομες ενέργειες περιελάμβαναν επιθέσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν αντιπλοϊκοί βαλλιστικοί πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι κρουζ».

At 3:45 a.m. (Sana’a time) on Jan 13., U.S. forces conducted a strike against a Houthi radar site in Yemen. This strike was conducted by the USS Carney (DDG 64) using Tomahawk Land Attack Missiles and was a follow-on action on a specific military target associated with strikes… pic.twitter.com/YE5BKJLGBv