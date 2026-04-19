Απαράδεκτος ο Ντόναλντ Τραμπ: Πέταξε «έξω» γυναίκα δημοσιογράφο όταν τον ρώτησε για τον πόλεμο

Το σχετικό βίντεο ανέβασε η δημοσιογράφος στο X που δείχνει με κάθε μεγαλοπρέπεια την αγένεια και την απαράδεκτη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναχτύπησε με τη συμπεριφορά του κατά δημοσιογράφων βάζοντας στο στόχαστρό αυτή τη φορά την Ολίβια Ρινάλντι από το CBS.

Η δημοσιογράφος έκανε το «λάθος» να ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ μια ενημέρωση σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με την ίδιο να της λέει «έξω» κάνοντας και την χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι του.

Το σχετικό βίντεο ανέβασε η δημοσιογράφος στο X που δείχνει με κάθε μεγαλοπρέπεια την αγένεια και την απαράδεκτη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ.

«Προσπάθησα να ρωτήσω τον Πρόεδρο για δύο πλοία στο Στενό του Ορμούζ, τα οποία φέρεται να δέχτηκαν πυρά από ιρανικές δυνάμεις» αναφέρει χαρακτηριστικά σε κοινοποίηση του περιστατικού. Στην συνέχεια προσθέτει τη λέξη «έξω» που της είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο βίντεο.

 

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος τα βάζει με τους δημοσιογράφους με τη συμπεριφορά του να είναι το λιγότερο απρεπής.

