«Απασφάλισε» ο Μπάιντεν – Για ποιον παγκόσμιο ηγέτη είπε «δεν έχει ίχνος Δημοκρατίας μέσα του»

«Έκρηξη» Μπάιντεν! Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του που θα μεταδοθεί τις επόμενες ώρες και αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση, δηλώνει ότι θέλει έναν «ακραίο ανταγωνισμό» με την Κίνα, αλλά όχι σύγκρουση.

Ο Τζο Μπάιντεν σε συνέντευξή του που μαγνητοσκοπήθηκε την Παρασκευή (05.02.2021) και θα μεταδοθεί ολόκληρη την Κυριακή (07.02.2021) προειδοποιεί ότι η αντιπαλότητα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας πιθανόν να πάρει τη μορφή ενός «ακραίου ανταγωνισμού», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι θέλει να αποφύγει μια «σύγκρουση» μεταξύ των δύο πρώτων παγκοσμίων δυνάμεων.

Pres. Biden tells us that when dealing with Chinese Pres. Xi Jinping, he’s “not going to do it the way Pres. Trump did.”



“We’re gonna focus on international rules of the road,” Pres. Biden says of the “extreme competition” with China



More tonight ahead of the Super Bowl on @CBS pic.twitter.com/yM4l6ehxe4