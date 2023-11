Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η συμφωνία του Ισραήλ με τη Χαμάς για προσωρινή εκεχειρία με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων της τρομοκρατικής οργάνωσης από τη μία και τριπλάσιων Παλαιστίνιων κρατουμένων από την άλλη, ο ηγέτης της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να απειλεί.

Όπως αναφέρει το Gaza Report, ο αρχηγός της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας, Γιαχία Σινουάρ, στις πρώτες δηλώσεις του μετά την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, ανέφερε πως αυτή ήταν μόνον η αρχή «μια πρόβα» όπως φέρεται να λέει χαρακτηριστικά.

«Οι αρχηγοί της Κατοχής να ξέρουν, η 7η Οκτωβρίου ήταν απλώς μια πρόβα», φέρεται να λέει επί λέξει ο Σινουάρ.

#BREAKING: Hamas leader in Gaza Yahya Sinwar in his first publicized statements since launching Al Aqsa Floods campaign:



“The leaders of the Occupation should know, October 7th was just a rehearsal” pic.twitter.com/YBPNHiPdbK