Στα χέρια των ανθρώπων του Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται οι πρώτοι 13 Ισραηλινοί όμηροι μετά την συμφωνία με τη Χαμάς. Έφτασαν μάλιστα στην Αίγυπτο. Νωρίτερα είχαν αφεθεί ελεύθεροι 12 Ταϊλανδοί.

Η πρώτη ομάδα ομήρων από το Ισραήλ παραδόθηκε από τη Χαμάς στη Διεθνή Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και είναι σε ασθενοφόρα που φεύγουν από τη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα, λέει Ισραηλινός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το CNN και επιβεβαιώνουν αξιωματούχοι του Τελ Αβίβ οι 13 όμηροι που απελευθερώθηκαν έφτασαν στην Αίγυπτο.

Από την άλλη το προσκείμενο στη Χαμάς τηλεοπτικό δίκτυο Al-Aqsa επικαλείται πηγές των τρομοκρατών που επιβεβαιώνουν ότι παρέδωσαν την πρώτη ομάδα Ισραηλινών αιχμαλώτων στον Ερυθρό Σταυρό.

🔴FIRST LOOK: Video said to be from Gaza showing Red Cross ambulances carrying the Israeli hostages pic.twitter.com/kMe7KbkoDg