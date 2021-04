Μια τελετή που θα ζήλευε το παλιό Χόλιγουντ ήταν αυτή που είδε όλη η Αίγυπτος και όχι μόνο.

Είκοσι δύο άρματα, που μετέφεραν τις μούμιες Φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου, παρέλασαν το βράδυ του Σαββάτου στους δρόμους του Καΐρου, σε ένα φαραωνικό θέαμα, για να πάνε στο καινούριο «σπίτι» τους, το Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού (NMEC).

Watch as 22 royal mummies, kings and queens who died more than 3,000 years ago, go on parade in #Egypt#Egyptology #PharaohsGoldenParade pic.twitter.com/6ADF6UODsO