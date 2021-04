Σε μεγάλους μπελάδες βρέθηκαν το απόγευμα της Πρωταπριλιάς οι Αρχές των Βρυξελλών καθώς χρειάστηκε να επέμβουν για να διαλύσουν πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί σε πάρκο της πόλης για ένα πάρτι. Σύμφωνα με τους διοργανωτές επρόκειτο για… αστείο λόγω της ημέρας, παρόλα αυτά στο σημείο βρίσκονταν τουλάχιστον 1.500 με 2.000 άνθρωποι.

Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και στις Βρυξέλλες οι συναθροίσεις απαγορεύονται. Αυτός ήταν και ο λόγος που η αστυνομία επενέβη. Με αύρες και δακρυγόνα, δεκάδες αστυνομικοί – έφιπποι και πεζοί – επιχείρησαν να διαλύσουν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο πάρκο Μπουά ντε λα Καμπρ.

Τα βρήκαν όμως λίγο «σκούρα» καθώς δέχθηκαν βροχή από αντικείμενα όταν επιχείρησαν να απομακρύνουν τους νεαρούς από το χώρο. Πολλοί από τους συμμετέχοντες ύψωναν τη γροθιά τους και φώναζαν «ελευθερία», ενώ ορισμένοι εκτόξευσαν μπουκάλια και πέτρες στα οχήματα της αστυνομίας.

Μάλιστα, κατά την διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί και τουλάχιστον δύο πολίτες τραυματίστηκαν, ενώ έγιναν και συλλήψεις.

Το πάρτι «Λα Μπουμ» ξεκίνησε ως πρωταπριλιάτικο αστείο μέσω του Facebook. Μολονότι οι διοργανωτές είχαν δηλώσει εδώ και ημέρες ότι η «πρόσκληση» που είχαν αναρτήσει στα social media ήταν φάρσα, γύρω στους 2.000 άνθρωποι εμφανίστηκαν αργά το απόγευμα σήμερα στο πάρκο. Τοπικά ΜΜΕ ανεβάζουν τον αριθμό των συμμετεχόντων στους 5.000.

A post that appeared on Facebook for a giant party in a Brussels park during Belgium’s COVID-19 lockdown was intended as an April Fool’s joke but has sent police and prosecutors scrambling as nearly 20,000 people have said they plan to attend https://t.co/VABmA4PCtY pic.twitter.com/ulRWP1d2Ef