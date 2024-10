Απίστευτη γκάφα από το BBC: Προέβλεψαν τυφώνα στη Βρετανία – «Βροχή» τα γέλια στα social media

Με έναν υποτιθέμενο τυφώνα – χειρότερο από τον Μίλτον- πάνω από το κεφάλι τους ξύπνησαν σήμερα (10.10.2024) οι Βρετανοί, καθώς η εφαρμογή καιρού του BBC τα έκανε «μούσκεμα».

Οι Βρετανοί λοιπόν, είδαν το πρωί μια πολύ ανησυχητική πρόβλεψη καθώς μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται ευρέως στη χώρα από τους χρήστες κινητών για την πρόγνωση του καιρού, η BBC Weather app, προέβλεπε ανέμους 150 φορές ισχυρότερους από τον τυφώνα Μίλτον εξαιτίας δυσλειτουργίας των δεδομένων.

Με τα τηλεοπτικά δίκτυα να προβάλλουν πλάνα με τον κτυφώνα Μίλτον να διασχίζει την Φλόριντα στις ΗΠΑ, οι πρωτοφανείς άνεμοι που προέβλεπε η εφαρμογή του BBC για τον καιρό έκαναν πολλούς πολίτες να στραφούν στα social media αναζητώντας μια εξήγηση.

«Πήγαινε σπίτι σου εφαρμογή του BBC για τον καιρό, είσαι μεθυσμένη. Είναι περίπου 59,5 χλμ/ώρα», έγραφε ένας χρήστης στο Χ χρησιμοποιώντας στην ανάρτησή του το όνομα Λάρκι ΜακΡόρι δίπλα σε μια φωτογραφία οθόνης της εφαρμογής που έδειχνε ανέμους με ταχύτητα 30.569 χλμ/ώρα.

Ενδεικτικό είναι ότι όταν ο τυφλωνας Μίλτον υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 3 συνοδευόταν από ανέμους που κινούνται με μέγιστη ταχύτητα 195 χλμ/ώρα.

Το BBC Weather (σ.σ: το τμήμα του BBC, το οποίο αναλαμβάνει την προετοιμασία και τη μετάδοση δελτίων πρόγνωσης καιρού) επιχείρησε να καθησυχάσει το κοινό ότι στην πραγματικότητα δεν χρειαζόταν να προετοιμαστεί για ανέμους που συνοδεύουν έναν κυκλώνα με μια ανάρτηση στο Χ που αναφέρει ότι πιθανότερο να ήταν μια τυπική φθινοπωρινή ημέρα με ψύχρα και ψιλόβροχο.

Please don’t be alarmed by some of our app data today, we’re experiencing a technical fault and we’re working to fix it as soon as possible. Thank you for your patience. https://t.co/uo1LrCXnMT