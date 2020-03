Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε μόλις είχε βγει ζωντανά στην τηλεόραση για να προτρέψει τα 17 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στη χώρα να μην κάνουν χειραψία προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της επιδημίας του νέου κοροναϊού όταν παρέβη τον ίδιο κανόνα.

«Από εδώ και πέρα σταματήστε τις χειραψίες», δήλωσε ο Ρούτε. «Μπορείτε να χτυπάτε πόδια ή αγκώνες, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε (…) αλλά από σήμερα σταματήστε τις χειραψίες».

Ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα ο Ολλανδός πρωθυπουργός έκανε ενθουσιωδώς χειραψία με τον Γιάαπ φαν Ντίζελ, επικεφαλής του Ολλανδικού Κέντρου Ελέγχου Μολυσματικών Ασθενειών.

Όταν ο φαν Ντίζελ που επεσήμανε το λάθος του, ο Ρούτε έσπευσε να απαντήσει: «Συγγνώμη, συγγνώμη! Όχι, αυτό δεν επιτρέπεται! Ας το ξανακάνουμε», προτού αρχίσει να γελά.

Στην Ολλανδία έχουν αναφερθεί 321 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

