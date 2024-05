Βραζιλία: Απόλυτη καταστροφή από τις πλημμύρες – Έφτασαν τους 60 οι νεκροί

Τραγικές είναι οι στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι στη νότια Βραζιλία για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών πλημμυρών που έπληξαν την πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Οι αρχές στη Βραζιλία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν κατοίκους από τις πλημμύρες την ώρα που οι νεκροί έφτασαν τους 60, ενώ περίπου 70.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους,

Το εύρος των καταστροφών είναι συγκλονιστικό: από κάποια σπίτια φαίνονται μόνο οι στέγες, κάτοικοι έχασαν τα πάντα σε λίγα λεπτά και το κέντρο του Πόρτο Αλέγκρε, της πρωτεύουσας της πολιτείας όπου ζουν 1,4 εκατ. άνθρωποι, εντελώς πλημμυρισμένο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η στάθμη των νερών του ποταμού Γκουαΐμπα που διαρρέει το Πόρτο Αλέγκρε έφτασε το επίπεδο ρεκόρ των 5,09 μέτρων, πολύ πάνω από το ιστορικό υψηλό των 4,76 μέτρων που είχε καταγραφεί στις πλημμύρες του 1941.

Οι πλημμύρες εξακολουθούν να εξαπλώνονται τόσο την πρωτεύουσα όσο και άλλες πόλεις με δραματικές συνέπειες.

Εκτός από τους περίπου 70.000 ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σε περισσότερο από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχει διακοπεί η υδροδότηση, ενώ το εύρος των υλικών ζημιών προς το παρόν δεν έχει εκτιμηθεί, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία. Συνολικά ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τα ακραία φαινόμενα και τουλάχιστον 74 αγνοούνται.

Οι βροχοπτώσεις περιορίστηκαν τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή, αλλά ο καιρός αναμένεται να διατηρηθεί βροχερός τις επόμενες 24 με 36 ώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν τώρα και για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Ο Εντουάρτιο Λέιτε, κυβερνήτης της πολιτείας, χαρακτήρισε την κατάσταση «δραματική και απολύτως πρωτοφανή». Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για δεύτερη φορά από την έναρξη των πλημμυρών. Ήδη έχει ζητήσει να εκπονηθεί ένα «σχέδιο Μάρσαλ» για την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Στο μεταξύ στην πολιτεία επαναλαμβάνονται οι ίδιες σκηνές: κάτοικοι που έχουν καταφύγει στις στέγες των σπιτιών τους να αναμένουν τους διασώστες και μικρές βάρκες να πλέουν εκεί που προηγουμένως ήταν δρόμοι και λεωφόροι.

Η σημερινή θα είναι «ημέρα κλειδί» για τις επιχειρήσεις διάσωσης, δήλωσε ο υπουργός Επικοινωνίας της Προεδρίας Πάουλο Πιμέντα.

Brazil’s army rescued a toddler who was trapped inside a flooded house on Friday (May 3) amid deadly floods in the southern state of Rio Grande do Sul.



A video shared on Instagram by the army’s aviation command showed an officer hitting the roof of the house with a brick to… pic.twitter.com/keItGOUGgr