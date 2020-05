Δεκαεννιάχρονος είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς ανέπτυξε την απλά «αδιανόητη» ταχύτητα των 308 χιλιομέτρων την ώρα σε αυτοκινητόδρομο στο Οντάριο, όπως γνωστοποίησε χθες Κυριακή η αστυνομία της επαρχίας αυτής του Καναδά.

«Αυτή είναι η χειρότερη παραβίαση του ορίου ταχύτητας για την οποία έχω ακούσει να γίνεται λόγος ποτέ», ανέφερε ο Κέρι Σμιτ, αξιωματικός της αστυνομίας, σε βίντεο που μεταφόρτωσε στο Twitter.

Ο οδηγός, συνοδευόμενος από συνομήλικό του, βρισκόταν στο τιμόνι της Mercedes του πατέρα του. Η άδεια οδήγησης του αφαιρέθηκε αμέσως. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε για επτά ημέρες.

308 km/h on #QEW #Burlington. 191MPH 280ft/sec 85m/sec

19 year old driver charged with #StreetRacing and Criminal Dangerous Driving. #7DayLicenceSuspension #7DayVehicleImpound pic.twitter.com/VyrSHx7QQm