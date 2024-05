Ισραήλ: Τουλάχιστον 5 νεκροί από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στη Ράφα εναντίον «στρατιωτικών στόχων» της Χαμάς

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Ράφα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους. Το Τελ Αβίβ έχει διαμηνύσει πως θα εξαπολύσει χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας για να εξουδετερώσει «στρατιωτικούς στόχους» της Χαμάς.

Νοσοκομείο στη Ράφα ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 7 Μαΐου ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ, αργά το βράδυ της Δευτέρας (06.05.2024).

Το νοσοκομείο του Κουβέιτ, το οποίο βρίσκεται στη Ράφα, έκανε γνωστό πως διακομίστηκαν σε αυτό «πέντε μάρτυρες και πολλοί τραυματίες», έπειτα από μπαράζ νυχτερινών βομβαρδισμών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στις παλαιστινιακές υπηρεσίες ασφαλείας, η Ράφα συνεχίζει να είναι θέατρο εντατικών ισραηλινών βομβαρδισμών.

Το Τελ Αβίβ έχει διαμηνύσει πως θα εξαπολύσει χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας, στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χαμάς.

Ισραηλινός υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) πως το Ισραήλ εξετάζει την πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που υποβλήθηκε από την Αίγυπτο και το Κατάρ και την οποία η Χαμάς είπε ότι αποδέχθηκε.

«Έχουμε λάβει την πρόταση και την εξετάζουμε. Δεν είναι το πλαίσιο στο οποίο είχαμε συμφωνήσει. Την εξετάζουμε», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε ανωνυμία. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του εγγράφου.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως εξετάζει την απάντηση της Χαμάς σε μία πρόταση για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, καθώς συνεχίζει να πιέζει το Ισραήλ ώστε να σταματήσει τα σχέδια για χερσαία εισβολή στη Ράφα.

Ο διευθυντής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, βρίσκεται στην περιοχή και έχει συζητήσεις για την πρόταση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι. Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας πως δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο οποιαδήποτε πρόοδο προς μια συμφωνία.

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση αυτών των ομήρων, θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, θέλουμε να αυξήσουμε την ανθρωπιστική αρωγή», είπε ο Κίρμπι, προσθέτοντας πως η επίτευξη μίας συμφωνίας θα ήταν «το απόλυτα καλύτερο αποτέλεσμα».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την απάντηση της Χαμάς σε μία πρόταση για κατάπαυση του πυρός και θα τη συζητήσουν με συμμάχους στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ώρες.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω πως η Χαμάς έδωσε μία απάντηση. Εξετάζουμε αυτή την απάντηση τώρα και τη συζητάμε με τους εταίρους μας στην περιοχή», δήλωσε ο Μίλερ, επιβεβαιώνοντας πως μία απάντηση ελήφθη την τελευταία ώρα ή 90 λεπτά και πως οι συζητήσεις θα λάβουν χώρα τις επόμενες ώρες.

