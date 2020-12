Απίστευτο: 42χρονος έκανε μήνυση στους γονείς του επειδή του κατέστρεψαν τη συλλογή πορνό

Μήνυση στους γονείς του έκανε ένας άνδρας στις ΗΠΑ όταν ανακάλυψε ότι του είχαν πετάξει τη συλλογή… πορνό που είχε. Μάλιστα, το δικαστήριο έκρινε ότι ο 42χρονος από το Μίσιγκαν θα πρέπει να αποζημιωθεί με 25.000 δολάρια.

Μετά το διαζύγιο του, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, o David Werking ζούσε μαζί τους γονείς του, Beth και Paul, για για περίπου έναν χρόνο. Ωστόσο, το 2017 ο 42χρονος έφυγε από το πατρικό του αφήνοντας πίσω του πολλά από τα υπάρχοντά του.

Κάποια στιγμή ο 42χρονος ζήτησε από τους γονείς του να του στείλουν τα πράγματά του και τότε ανακάλυψε πως έλειπε η συλλογή πορνό. Ο David Werking εκτίμησε στα 25.000 δολάρια την αξία της συλλογής πορνό, που περιλάμβανε 1.605 DVD και βιντεοκασέτες. Και ζήτησε από τους γονείς του να του καταβάλουν το τριπλάσιο ποσό και τα έξοδα της δίκης.

Man wins lawsuit against parents who tossed $25K ‘trove of porn’ https://t.co/qlNDKLCgSt pic.twitter.com/n8kwXPmqiw