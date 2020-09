Όταν πριν από μερικές μέρες ο Σάκης Αρναούτογλου έγραφε για την απότομη πτώση της θερμοκρασίας 34 με 36 βαθμών Κελσίου στο Ντένβερ, πολλοί διάβασαν το post του με (ας το πούμε πολιτισμένα) καχυποψία. Κι όμως: στο Ντένβερ πλέον έχουν… χειμώνα και μάλιστα βαρύ!

Ψυχρό μέτωπο που κινείται από τον Καναδά προς τα νότια, δημιουργεί συνθήκες ψύχους και χιονοπτώσεις στο Κολοράντο και το Γουαϊόμινγκ. Σύμφωνα με το Meteomatics, στο Ντένβερ θα υπάρξει ακραία πτώση της θερμοκρασίας και από τους 33 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα, την Τετάρτη το θερμόμετρο θα δείξει -1 βαθμούς Κελσίου!

Δείτε πως θα κινηθεί το ψυχρό μέτωπο

A cold front is heading from Canada towards the south causing freezing conditions (black isoline) and snow fall (red isoline) across Colorado and Wyoming. For example, Denver will experience an extreme temperature drop from 33 °C on Monday to –1 °C this Wednesday! #watherapi pic.twitter.com/eHveP8jQvG

Το σοκαριστικό είναι πως οι κάτοικοι του Ντένβερ, μέσα σε λίγες ώρες, θα έχουν ζήσει ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και μετά χιονοθύελλα τον Σεπτέμβριο! Το περασμένο Σάββατο, τα θερμόμετρα στο Ντένβερ έδειξαν 101 βαθμούς Φάρενάιτ (σ.σ. σχεδόν 39 βαθμοί Κελσίου) και την Τετάρτη (09.09.2020) αναμένεται να δείξουν 0. Μάλιστα, ΜΗΔΕΝ!

Drastic change to WINTER starts tonight! Cold front blasts thru this eve with strong winds. Rain changes to snow over most of plains by Tuesday. Accumulations may result in broken tree limbs & power outages. Prepare now, for this sharp change from summer to winter! #COwx pic.twitter.com/OBpDFmpeIS