Απίστευτο! Έκρυβαν σε κουφάλα δέντρου τεράστιο εργαστήριο κοκαΐνης!

“Σήμερα (σ.σ. Πέμπτη 6.6.2019) το πρωί, ένα πολύ μεγάλο εργαστήριο παραγωγής κοκαΐνης ανακαλύφθηκε μέσα σε ένα κλειστό υπόστεγο που βρίσκεται στην οδό Μόλενβεγκ”, αναφέρει η ολλανδική αστυνομία.

“Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια που έχουν ανακαλυφθεί στη χώρα” τονίζεται.

Μάρτυρες που είχαν σπεύσει στην περιοχή για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση του δέντρου, το οποίο είχε πέσει κατά μήκος του δρόμου, ειδοποίησαν την αστυνομία, καθώς μύρισαν μια περίεργη οσμή και είδαν “ύποπτους” άνδρες κοντά στο υπόστεγο, στο οποίο τελικά βρέθηκε μια μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, έτοιμης προς χρήση.

The Hague (AFP) – A tree uprooted during a storm in the Netherlands has led to the discovery of one of the largest cocaine laboratories in the country, police said on Thursday.https://t.co/3ZcDgVwKui

