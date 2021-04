Με ένα ιδιαίτερα περίεργα… «πρωτότυπο» τρόπο αποφάσισε ένας άνδρας στις ΗΠΑ να «εξιλεωθεί» αφού απάτησε την σύζυγό του. Ο 41χρονος εντοπίστηκε από τις Αρχές να κυκλοφορεί σχεδόν ολόγυμνος με ένα τσιγάρο χασίς στο χέρι.

Το περίεργο αυτό περιστατικό, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Star, σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο στη Ν. Καρολίνα και όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Michael Boatman εκείνος φορούσε μόνο μια πλαστική σακούλα… στα γεννητικά του όργανα.

Ο 41χρονος, σύμφωνα με την Daily Star, δήλωσε στους αστυνομικούς πως έκανε τον… «γύρο της ντροπής», ώστε να εξιλεωθεί για το γεγονός ότι είχε απατήσει τη γυναίκα του. Μάλιστα ανέλυσε και τα κίνητρα του, κάνοντας πολλές αναφορές στην ιστορία του Αδάμ και της Εύας και δήλωσε πως ήταν έτοιμος να μπει στη φυλακή για τις πράξεις του.

