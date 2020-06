Οι διαδηλώσεις σε όλες τις ΗΠΑ συνεχίστηκαν και συνεχίζονται μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς και η βία που ασκείται είναι μεγάλη με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι ζωές ακόμα και των δημοσιογράφων που είναι σαν να καλύπτουν πολεμικές συγκρούσεις.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, η Τζο Λινγκ Κεντ, δημοσιογράφος του NBC την ώρα που κάλυπτε τις συγκρούσεις των διαδηλωτών με τους αστυνομικούς στο Σιάτλ, κινδύνευσε να σκοτωθεί όταν έσκασε πάνω της μια κροτίδα. Η δημοσιογράφος εφοδιασμένη με μάσκα την ώρα που περιέγραφε τα επεισόδια δέχθηκε στ’ αριστερά της την κροτίδα και φυγαδεύθηκε.

Crazy video of Jo Ling Kent in what appears to be a war zone but is actually Seattle pic.twitter.com/tanqVCk9nJ