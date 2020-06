Από τον Μικ Τζάγκερ, μέχρι την Ριάνα και από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες αλλά και αστέρες του Χόλιγουντ όλοι, αποφάσισαν να σιγήσουν. Η σημερινή ημέρα ονομάζεται Black Out Tuesday, και όλοι θα διαθέσουν την δημοφιλία τους έτσι ώστε να καταπολεμηθούν οι φυλετικές διακρίσεις με αφορμή την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, των ΗΠΑ.

“Συμμεριζόμαστε τη μαύρη κοινότητα, τονίζει στον λογαριασμό της στο Twitter η Universal Music, μέρος της Vivendi, στο οποίο προσθέτει και το προτρεπτικό hashtag #TheShowMustBePaused.

«Η μουσική επιχείρηση στη WMG δεν θα συνεχιστεί όπως συνήθως», έγραψε η Warner Records στον δικό της λογαριασμό, αναφερόμενη στην εν γένει δραστηριότητα του ομίλου της Warner Music Group. Στην ίδια δημοσίευση προσθέτει πως θα συμβάλει στο κίνημα για τα δικαιώματα Black Lives Matter και σε άλλες ομάδες που καταπολεμούν τη «φυλετική αδικία».

Σε παρόμοια ανακοίνωση προέβη κι η Sony Music, ενώ και η Interscope Geffen A&M, που ανήκει στην Universal, δήλωσε ότι δεν θα κυκλοφορήσει νέα μουσική αυτή την εβδομάδα.

Σε ένα εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό του, το Σαββατοκύριακο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Universal Λούσιαν Γκραίντζ αναφέρει: «Τούτην την εβδομάδα, για άλλη μια φορά είδαμε να επανέρχεται στο σκληρό φως της ημέρας –με σκληρότητα και βαναυσότητα– μία από τις πιο οδυνηρές πραγματικότητες της κοινωνίας μας όσον αφορά τη φυλή, τη δικαιοσύνη και τις ανισότητες».

Η Μπιγιονσέ δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, ζητώντας δικαιοσύνη για τον Φλόιντ.

«Είμαστε συντετριμμένοι και αηδιασμένοι… Δεν μιλάω μόνο για τους ‘έγχρωμους’ ανθρώπους. Εάν είστε λευκοί, μαύροι, καφέ ή οτιδήποτε άλλο χρώμα ενδιάμεσα, είμαι βέβαιος ότι έχετε την αίσθηση πως (απομείνατε) απελπισμένοι από τον ρατσισμό που κυριαρχεί τώρα στην Αμερική “.

Και πολλοί άλλοι κορυφαίοι καλλιτέχνες συμμετείχαν στις διαμαρτυριες που ακούσθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, συμπεριλαμβανομένης της Αριάνα Γκράντε.

«Το να βλέπω τους δικούς μου ανθρώπους να δολοφονούνται και να λιντσάρονται ημέρα με την ημέρα με βύθισε σε ένα αβάσταχτο μέρος στην καρδιά μου!», έγραψε από την πλευρά της η Ριάνα.

It’s hard to know what to say because I’ve been dealing with racism my entire life. That said, it’s rearing its ugly head right now & by God it’s time to deal with it once & for all. My team & I stand for justice. Convos will be had & action will be taken. #THESHOWMUSTBEPAUSED pic.twitter.com/0pehqgGN6o