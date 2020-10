Απίστευτος Τσαβούσογλου! Τα έβαλε με την Σουηδή υπουργό Εξωτερικών για Κύπρο, Ελλάδα και Συρία!

Εμφανώς εκνευρισμένος ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου επέπληξε την Σουηδή ομόλογό του Αν Λίντε γιατί τόλμησε κάποια στιγμή να ζητήσει την απόσυρση της Τουρκίας από την Συρία αλλά και να σεβαστεί την Κυπριακή ΑΟΖ.

«Με ποιο δικαίωμα παρεμβαίνετε απάντησε οργισμένος ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Μήπως υποστηρίζετε το PKK;», της είπε.

Και φυσικά την πλήρωσαν η Ελλάδα και η Κύπρος με τον Τσαβούσογλου να λέει ότι δολοφονούμε πρόσφυγες στα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορά μας και κακώς η ΕΕ δείχνει αλληλεγγύη στην Ελλάδα ακόμα και αν είναι μέλος της.

Η Αν Λίντε τον άκουγε αποσβολωμένη και ψέλλισε λίγες κουβέντες ευχαριστώντας τον για την φιλοξενία. Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας είπε ότι υπάρχουν πολλές διαφωνίες με την Τουρκία αλλά ότι χαιρετίζει το γεγονός ότι η Τουρκία φιλοξενεί τόσους πρόσφυγες στο έδαφός της.

«Λέτε ότι η Κύπρος έχει κυριαρχικά δικαιώματα αλλά γιατί δεν μιλάμε για τα δικαιώματα των τουρκοκυπρίων; Εσείς στις Σκανδιναβικές χώρες μιλάτε πάντα για δικαιώματα και για το διεθνές δίκαιο και πάντα σας έχουμε υπόδειγμα αλλά τι γίνεται με τα δικαιώματα των τουρκοκυπρίων; Όταν έρχεται η κουβέντα για τα δικαιώματά τους στους υδρογονάνθρακες δεν έχουν δικαιώματα; Γιατί να μην μιλήσουμε για δίκαιο διαμοιρασμό των δικαιωμάτων; Δεν δίνεται έμφαση σε αυτό εξαιτίας της αλληλεγγύης σας μέσα στην Ευρώπη. Η αλληλεγγύη είναι καλή όταν μιλάμε για κάτι δίκαιο. Εδώ όμως δεν υπάρχει τίποτα δίκαιο και άρα δεν θα έπρεπε να υπάρχει αλληλεγγύη. Θα είμασταν τυφλοί και εμείς και η Ευρώπη. Όταν υπάρχει αδικία πως να έχουμε αλληλεγγύη;», είπε ο Τσαβούσγλου.

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να λέμε πως ότι κάνει η Ελλάδα είναι σωστό. Σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το προσφυγικό είστε ευαίσθητοι και μας ευχαριστήσατε νωρίτερα. Όμως η Ελλάδα, τόσο στα σύνορα όσο και στο Αιγαίο δολοφονεί πολλούς μετανάστες και βυθίζει τις βάρκες τους για να τους γυρίσει πίσω. Γιατί δεν καταγγέλετε την Ελλάδα έστω μια φορά; Αυτοί δεν είναι άνθρωποι; Η Ελλάδα εμποδίζει τους μετανάστες να έρθουν στην Ευρώπη και εσείς της δείχνετε αλληλεγγύη. Η έντασή μας είναι ότι έχετε δυο μέτρα και δυο σταθμά. Ας αφήσουμε πίσω μας αυτή την πρακτική. Στην δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει διάκριση σε μέλη και μη μέλη. Διαφωνούμε σε πολλά θέματα έχετε δίκιο αλλά έτσι όπως εκφράζετε την γνώμη σας, έτσι εκφράζουμε κι εμείς την δική μας εκπροσωπώντας τους 83 εκατομμύρια πολίτες μας».

LIVE: Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and Swedish FM Ann Linde hold a press briefing in Ankara after a meeting https://t.co/IxWhztEADq