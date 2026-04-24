Αποκάλυψη Νετανιάχου: Έκανα πετυχημένο χειρουργείο και θεραπεία για καρκίνο του προστάτη

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποκάλυψε για πρώτη φορά στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του, με τον ίδιο να δηλώνει ότι έκανε χειρουργική επέμβαση και θεραπεία για καρκίνο του προστάτη.

Αρχικά, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως ολοκληρώθηκε η ετήσια ιατρική του αξιολόγηση και έπειτα αναφέρθηκε στην περίπτωση του καρκίνου του προστάτη, ο οποίος αρχικά έγινε αντιληπτός τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από σχετικές εξετάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο όγκος κρίθηκε καλοήθης στην αρχή, όμως στη συνέχεια αποφασίστηκε ότι ο ηγέτης του Ισραήλ πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και να ακολουθήσει θεραπεία, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο 76χρονος Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Στο πλαίσιο της φετινής ιατρικής του αξιολόγησης, όλοι οι δείκτες για την φυσική του κατάσταση επιστρέφουν σε φυσιολογικά επίπεδα και μάλιστα οι καρδιολογικές εξετάσεις του ήταν πολύ καλές και δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα, παρά το γεγονός ότι ο Νετανιάχου έβαλε βηματοδότη τον Ιούλιο του 2023.

היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי.



ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל.



אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים:



1 – ברוך השם, אני בריא.



2 – אני בכושר גופני מצויין.



3 – הייתה לי בעיה… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι καθυστέρησε να δημοσιεύσει τον ιατρικό του φάκελο για να αποτρέψει «το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν από το να διαδίδει περισσότερη ψευδή προπαγάνδα κατά του Ισραήλ».

Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να μοιραστώ τρία πράγματα μαζί σας. Πρώτον δόξα τω θεώ είμαι υγιής, δεύτερον είμαι σε άριστη φυσική κατάσταση, τρίτον έίχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα με τον προστάτη μου που αντιμετωπίστηκε πλήρως».