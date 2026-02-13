Αποκάλυψη Sky News: Ο Επστάιν ζήτησε από το προσωπικό να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του στη Φλόριντα

Νέες αποκαλύψεις για τη δράση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με email από το 2014 ο Τζέφρι Επστάιν ζήτησε από μέλος του προσωπικού του να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπως αποκαλύπτει το Skynews.

Ο βοηθός του ανέφερε στον Επστάιν ότι σχεδίαζε να κρύψει τις κάμερες μέσα σε κουτιά με χαρτομάντηλα στο σπίτι. Τα email ήταν ανάμεσα σε εκατομμύρια έγγραφα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα.

Σε email της 5ης Φεβρουαρίου 2014, ο Επστάιν έδωσε εντολή: «Ας πάρουμε τρεις κρυφές κάμερες με ανίχνευση κίνησης, που καταγράφουν, ευχαριστώ»

Πέντε ώρες αργότερα, έλαβε απάντηση: «Τζέφρι, αγόρασα ήδη δύο κάμερες με αισθητήρα κίνησης από το κατάστημα Spy Store στο Φορτ Λόντερντεϊλ χθες… Τώρα τις εγκαθιστώ σε κουτιά χαρτομάντιλων.»

Η ομάδα Data & Forensics του Sky News έχει εξετάσει περισσότερα από χίλια αποσπασματικά βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πολλά από αυτά φαίνεται να έχουν τραβηχτεί στο γραφείο του Επστάιν στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται άνδρας, που φαίνεται να είναι ο ίδιος ο Επστάιν, να συνομιλεί με γυναίκες στο δωμάτιο. Σε άλλο βίντεο, μια γυναίκα εμφανίζεται γονατιστή δίπλα του.

Το Sky News επισημαίνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πότε ακριβώς καταγράφηκαν τα πλάνα από τις κάμερες του γραφείου.