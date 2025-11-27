Κόσμος

Αποκάλυψη βόμβα για τον Επστάιν: Κατέστρωνε σχέδιο δολοφονίας του Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον γιατί «γνώριζαν πολλά»

Ο Επστάιν απευθύνθηκε σε πρώην εκτελεστή της βρετανικής SAS, σύμφωνα με ιστορικό - Φοβόταν ότι τα εγκλήματά του θα αποκαλυφθούν
Ο πρίγκιπας Άντριου
Ο πρίγκιπας Άντριου / ΑΠΕ ΜΠΕ

Σε μια αποκάλυψη βόμβα προχώρησε ο ιστορικός Άντριου Λόουνι. Υποστηρίζει ότι ο Τζέφρι Επστάιν είχε γίνει τόσο παρανοϊκός πριν τον θάνατό του, που σκεφτόταν να βγάλει από τη μέση τον έκπτωτο – πλέον – πρίγκιπα Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον γιατί γνώριζαν «πάρα πολλά».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyExpress ο Λόουνι, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Entitled» για τον Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον, δήλωσε ότι δύο αξιόπιστες πηγές – μία στο Παρίσι και ένας πρώην πράκτορας του FBI στη Φλόριντα – του μετέφεραν πως ο Επστάιν απευθύνθηκε σε έναν πρώην εκτελεστή της βρετανικής SAS και ότι ήθελε τον Άντριου και την Φέργκιουσον νεκρούς. Όπως είπε, ο Επστάιν ήταν πεπεισμένος ότι τα εγκλήματά του θα αποκαλυφθούν και πάλευε να κρατήσει τον έλεγχο όσο περίμενε την εκδίκαση της υπόθεσής του.

Παρόλα αυτά, ο Λόουνι ξεκαθάρισε πως ο Επστάιν συχνά έλεγε υπερβολές. «Όλη αυτή η ιστορία θυμίζει σκηνές από τη «Μέρα του Τσακαλιού» (σσ ταινία θρίλερ)», σχολίασε στο podcast του Daily Beast. «Αλλά τίποτα γύρω από τη ζωή του Επστάιν δεν ήταν ποτέ φυσιολογικό».

Η Σάρα Φέργκιουσαν φοβόταν για την ασφάλεια της ίδιας και των παιδιών της 

Ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον
Η Σάρα Φέργκιουσον και ο πρίγκιπας Άντριου / REUTERS/ Toby Melville

Ο ιστορικός αναφέρθηκε και στους πρόσφατους ισχυρισμούς ότι η Σάρα Φέργκιουσον είχε στείλει email στον Επστάιν όπου και τον αποκαλούσε «σπουδαίο φίλο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Φέργκιουσον ήταν τρομοκρατημένη, καθώς ο καταδικασμένος χρηματιστής και παιδόφιλος είχε επαφές με επικίνδυνα άτομα και φοβόταν για την ασφάλειά της και των παιδιών της. Ο Επστάιν, που βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, πίστευε ακόμη – όπως υποστηρίζει πάντα ο ιστορικός και συγγραφέας Λόουνι – ότι το Παλάτι ίσως επιχειρούσε να τον «βγάλει από τη μέση».

Ο Λόουνι καταλήγει: «Αν ο Τζέφρι δεν είχε πεθάνει, πιστεύω πως ο Άντριου και η Φέργκι θα είχαν δολοφονηθεί. Θεωρούσε ότι ήξεραν πάρα πολλά».

