Σάρα Φέργκιουσον: Σάλος με το email στον Τζέφρι Επστάιν που τον αποκαλεί «σπουδαίο φίλο» – Απομακρύνθηκε από παιδικό ίδρυμα

Ένα νέο σκάνδαλο προκαλεί πονοκέφαλο στη βασιλική οικογένεια με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τη Δούκισσα του Γιορκ Σάρα Φέργκιουσον – πρώη σύζυγο του πρίγκιπα Άντριου – και τον καταδικασμένο παιδόφιλο, Τζέφρι Επστάιν. Μάλιστα πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Σάρα Φέργκιουσον παραιτήθηκε από τη θέση της προστάτιδας παιδικού νοσοκομείου, μετά από διαρροή email στο οποίο ζητούσε συγγνώμη από τον Επστάιν.

Η φιλανθρωπική οργάνωση για παιδιά Julia’s House αποκάλυψε σήμερα ότι θα ήταν «ακατάλληλο» να συνεχίσει τη συνεργασία της, μετά το email της δούκισσας του Γιορκ Σάρα Φέργκιουσον στον Τζέφρι Έπσταϊν στο οποίο έλεγε «Είσαι φίλος, δεν σε είπα παιδεραστή».

Η φιλανθρωπική οργάνωση Julia’s House ανακοίνωσε:

«Μετά τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως το Σαββατοκύριακο σχετικά με την αλληλογραφία της δούκισσας του Γιορκ με τον Τζέφρι Επστάιν, το Julia’s House έλαβε την απόφαση ότι θα ήταν ακατάλληλο να συνεχίσει στον ρόλο της προστάτιδας του ιδρύματος. Έχουμε ενημερώσει σχετικά τη δούκισσα και την ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα στήριξή της».

«Είσαι φίλος, δεν σε είπα παιδεραστή» – Το email του 2011 και η συγγνώμη

Ενώ τον Μάρτιο του 2011 η Σάρα Φέργκιουσον είχε δηλώσει δημοσίως ότι δεν θα είχε «ποτέ ξανά καμία σχέση» με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα είχε στείλει στον ίδιο προσωπικό μήνυμα αποκαλώντας τον «σπουδαίο φίλο».

Ειδικότερα, δύο εφημερίδες δημοσίευσαν ένα email που φέρεται να έστειλε η δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, στον Τζέφρι Επσταίν, αποκαλώντας τον «σπουδαίο φίλο» – παρά την καταδίκη του για σεξουαλικά αδικήματα, σύμφωνα με το BBC.

Οι εφημερίδες The Sun και Mail on Sunday ανέφεραν ότι το email, που χρονολογείται από το 2011, στάλθηκε λίγες εβδομάδες μετά την δημόσια αποστασιοποίηση της δούκισσας από τον Επστάιν.

Ο λόγος αποστολής του email, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της δούκισσας της Υόρκης, ήταν εκβιασμός.

Ο Έπσταϊν την απειλούσε και εκείνη έγραψε το email για να προσπαθήσει να τον εμποδίσει να την μηνύσει για δυσφήμιση.

Σε συνέντευξη το 2011, η δούκισσα δήλωσε ότι η σχέση της με τον Επστάιν ήταν «τεράστιο λάθος κρίσης».

Επίσης υποσχέθηκε επίσης ότι δεν θα είχε ποτέ ξανά καμία σχέση με τον Επστάιν, λέγοντας: «Απεχθάνομαι την παιδοφιλία και κάθε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών».

Πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να τονίσω πιο έντονα ότι γνωρίζω ότι έκανα ένα τρομερό, τρομερό λάθος κρίσης, έχοντας οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Αυτό που έκανε ήταν λάθος και για αυτό δικαίως φυλακίστηκε».

Ωστόσο, οι εφημερίδες The Sun και Mail on Sunday ανέφεραν ότι λίγο μετά τη συνέντευξη το 2011, η δούκισσα έστειλε email στον Επστάιν για να του πει ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη «παιδεραστία» αναφερόμενη σε αυτόν.

«Όπως γνωρίζετε, δεν είπα, απολύτως όχι, τη λέξη που αρχίζει από «Π» για εσάς, αλλά καταλαβαίνω ότι αναφέρθηκε πως το έκανα», του έγραψε. «Ξέρω ότι αισθάνεσαι τρομερά απογοητευμένος από μένα. Πάντα ήσουν ένας σταθερός, γενναιόδωρος και εξαιρετικός φίλος για μένα και την οικογένειά μου».

Ο πρώην σύζυγός της, πρίγκιπας Άντριου, ήταν αυτός που στο παρελθόν είχε να απαντήσει στις πιο δύσκολες ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση του με τον Επστάιν αν και ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.