Αποκαλυπτήρια για το κέρινο ομοίωμα της Μέγκαν Μαρκλ

Το κέρινο ομοίωμα της Μέγκαν Μαρκλ, που έχει και αντίγραφο του δαχτυλιδιού αρραβώνων της, τοποθετήθηκε δίπλα σε αυτό του πρίγκιπα Χάρι.

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν την Τετάρτη στο Madame Tussauds στο Λονδίνο. Η κέρινη φιγούρα της Μέγκαν Μαρκλ στέκεται δίπλα σε αυτή του πρίγκιπα Χάρι που δημιουργήθηκε αρχικά για τα 30ά γενέθλιά του και δουλεύτηκε ξανά με αφορμή τον γάμο του.

Meghan Markle waxwork unveiled ahead of #RoyalWedding to Prince Harry — see the pics! https://t.co/M1Zxsm0CKf pic.twitter.com/mdpQ8EBI7B

— ET Canada (@ETCanada) May 9, 2018