Apple: Ο Τιμ Κουκ που διαδέχθηκε τον Στιβ Τζομπς το 2011, αποχωρεί από το τιμόνι του τεχνολογικού κολοσσού

Σε μία ανακοίνωση – «βόμβα», η Apple γνωστοποίησε αργά χθες (20.04.2026) το βράδυ ώρα Ελλάδας ότι ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ, ο οποίος ηγείται της εταιρείας από το 2011, θα αποχωρήσει από τη θέση του. Ο Κουκ είχε διαδεχθεί τον θρυλικό Στιβ Τζομπς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Apple ο Τιμ Κουκ θα παραμείνει στη θέση του έως την 1η Σεπτεμβρίου 2026, οπότε θα αντικατασταθεί από τον Τζον Τέρνους, νυν ανώτερο αντιπρόεδρο Μηχανικής Υλικού της εταιρείας.

Η μετάβαση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο, είναι αποτέλεσμα μιας προσεκτικής και μακροπρόθεσμης διαδικασίας σχεδιασμού διαδοχής.

Μετά τη μετάβαση, ο Κουκ θα αναλάβει ρόλο εκτελεστικού προέδρου, συνδράμοντας σε ορισμένους τομείς της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με φορείς χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο.

Σε δήλωσή του, εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον διάδοχό του, τονίζοντας ότι ο Τέρνους «διαθέτει το μυαλό ενός μηχανικού, την ψυχή ενός καινοτόμου και την καρδιά για να ηγείται με ακεραιότητα και τιμή». Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν οραματιστή με περισσότερα από 25 χρόνια συνεισφοράς στην Apple, υπογραμμίζοντας ότι είναι «αναμφίβολα ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει την εταιρεία στο μέλλον».

Η αλλαγή ηγεσίας σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την Apple, η οποία υπό την καθοδήγηση του Κουκ εξελίχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες και πιο κερδοφόρες εταιρείες παγκοσμίως.

«Το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου»

«Ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου να είμαι Διευθύνων Σύμβουλος της Apple και να μου εμπιστευθεί η ηγεσία μιας τόσο εξαιρετικής εταιρείας. Αγαπώ την Apple με όλη μου την ύπαρξη και είμαι πολύ ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με μια ομάδα τόσο ευφυών, καινοτόμων, δημιουργικών και βαθιά ευαισθητοποιημένων ανθρώπων, οι οποίοι παρέμειναν αταλάντευτοι στην αφοσίωσή τους να εμπλουτίζουν τη ζωή των πελατών μας και να δημιουργούν τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στον κόσμο», δήλωσε ο Τιμ κουκ.

«Ο Τζον Τέρνους έχει το μυαλό ενός μηχανικού, την ψυχή ενός καινοτόμου και την καρδιά να ηγείται με ακεραιότητα και τιμή. Είναι ένας οραματιστής, του οποίου οι συνεισφορές στην Apple τα τελευταία 25 χρόνια είναι ήδη πάρα πολλές για να μετρηθούν, και είναι χωρίς αμφιβολία το κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει την Apple στο μέλλον», κατέληξε ο Τιμ Κουκ.