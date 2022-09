Η σύντροφος του δράστη που προσπάθησε να σκοτώσει την Κριστίνα Κίρσνερ, συνελήφθη από την αστυνομία της Αργεντινής στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για την επίθεση. Ο δικηγόρος της πολιτικού δήλωσε μάλιστα πως ο άνδρας «δεν έδρασε μόνος».

Η 23χρονη σύντροφος του δράστη, που παραχώρησε – μετά την απόπειρα – τηλεοπτικές συνεντεύξεις για τον ύποπτο, Φερνάντο Αντρέ Σαμπάγ Μοντιέλ, τέθηκε υπό κράτηση σε συγκοινωνιακό σταθμό στη συνοικία Παλέρμο και προφυλακίστηκε, κατά δικαστικές πηγές που επικαλέστηκαν μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου πρακτορείου ειδήσεων TELAM.

Η νεαρή, η Μπρέντα Ουλιάρτε, συνελήφθη έπειτα από ένταλμα που εξέδωσε δικαστικός στην οποία ανατέθηκε να συνδιευθύνει την έρευνα, η Μαρία Εουχένια Καπουτσέτι.

Τις ημέρες μετά την απόπειρα, παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Telefe. Δήλωσε κατάπληκτη, είπε πως δεν θα πίστευε ποτέ πως ο φίλος της ήταν ικανός να διαπράξει τέτοια ενέργεια, προσθέτοντας πως παρότι διαμαρτυρόταν, «όπως όλος ο κόσμος», για την κατάσταση της οικονομίας, δεν είχε αναφερθεί ποτέ στην αντιπρόεδρο Κίρσνερ «με επιθετικότητα». Είπε επίσης ότι δεν τον είχε δει παρά 48 ώρες πριν από την απόπειρα.

Ωστόσο, αναλύσεις βίντεο από κάμερες ασφαλείας έδειξαν πως ήταν μαζί του την ημέρα της απόπειρας, την 1η Σεπτεμβρίου, κατά πηγές προσκείμενες στην έρευνα που επικαλούνται ΜΜΕ.

Το βράδυ της Πέμπτης, όταν η Κριστίνα Κίρσνερ πήγε να χαιρετίσει υποστηρικτές της μπροστά στο σπίτι της, ο άνδρας πλησίασε και τη σημάδεψε με πιστόλι στο κεφάλι από πολύ μικρή απόσταση, σχεδόν εξ επαφής. Για άγνωστο λόγο, το όπλο δεν εκπυρσοκρότησε, παρότι ήταν γεμάτο και παρότι η σκανδάλη τραβήχτηκε, δήλωσε λίγο αργότερα ο πρόεδρος Αλμπέρτο Φερνάντες.

