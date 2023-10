Μια τεράστια φωτιά καίει στην Αργεντινή με τα πλάνα που έρχονται από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής να κόβουν την ανάσα.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter φαίνεται ένα τεράστιο τείχος φωτιάς να πλησιάζει την περιοχή Βίγια Κάρλος Παθ στην κεντρική Κόρδοβα της Αργεντινής. Πρόκειται για μία πόλη 56.000 κατοίκων.

Σύντομα η φωτιά από το παρακείμενο δάσος έφτασε στα σπίτια της πόλης…

Περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες προσπάθησαν να περιορίσουν τη φωτιά, χωρίς όμως αποτέλεσμα, εναποθέτοντας τις ελπίδες τους πλέον στη βροχή που – εκτιμούν οι μετεωρολόγοι ότι – θα πέσει τις επόμενες ώρες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσα σπίτια έχουν καταστραφεί, ωστόσο δεκάδες έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν την πόλη.

Awful situation unfolding right now in Villa Carlos Paz, Argentina as a fast-moving wildfire is approaching the city. Multiple structures on fire. Urgent evacuations are underway. pic.twitter.com/6741nRG2ZV