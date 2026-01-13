Αργεντινή: Τσουνάμι «έπνιξε» παραλία – Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Ένα σπάνιο «μετεο-τσουνάμι» έκανε την εμφάνισή του σε παραλία της Αργεντινής και προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, με βίντεο να δείχνει πανικόβλητους τουρίστες να τρέχουν να ξεφύγουν καθώς τα κύματα κατακλύζουν την ακτή.

Σε τρομακτικά πλάνα από το τσουνάμι που καταγράφηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (12/1/2026) στην παραθαλάσσια πόλη Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ στην Αργεντινή, διακρίνονται κύματα να σαρώνουν μια γεμάτη παραλία με εκατοντάδες ανθρώπους, ενώ οι λουόμενοι σπεύδουν να βγουν από τη θάλασσα και να αναζητήσουν καταφύγιο στην άμμο.

Αν και στο βίντεο δεν φαίνεται το κύριο, τεράστιο κύμα, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε έως και περίπου 9 μέτρα πριν χτυπήσει αρκετούς παραθεριστές.

Ένας 29χρονος άνδρας, που βρισκόταν στην Αργεντινή για διακοπές με τη σύντροφό του, έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε στη θάλασσα και προσέκρουσε με το κεφάλι σε βράχια.

Αφού τα κύματα υποχώρησαν, ναυαγοσώστες έσπευσαν στο νερό για να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα του κοντινού νοσοκομείου στη Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι χτύπησε στο κεφάλι, γεγονός που τον άφησε αναίσθητο και οδήγησε σε θανατηφόρα καρδιοαναπνευστική ανακοπή ή πνιγμό.

#Argentina Fenómeno histórico en la Costa Atlántica

Santa Clara del Mar

Una ola gigante, un “mini tsunami” que no ocurría desde 1954, golpeó la costa:

1 hombre murió al chocar contra las rocas

Más de 30 heridos pic.twitter.com/CGgIvIQr38 — Gonnet Digital (@MagazineGonnet) January 13, 2026

Ένας ακόμη άνδρας υπέστη καρδιακή προσβολή αφού παρασύρθηκε στο νερό, ενώ τουλάχιστον 35 άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Diario de Cuyo.

Το φονικό κύμα εκτιμάται ότι ήταν «μετεοτσουνάμι» (meteotsunami), ένα φαινόμενο που συχνά εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο: η θάλασσα υποχωρεί αρχικά, όπως ανέφεραν πολλοί μάρτυρες ότι συνέβη τη Δευτέρα, και στη συνέχεια ισχυρά, ταχύτατα κύματα υψηλής ενέργειας εισβάλλουν λόγω απότομων μεταβολών της ατμοσφαιρικής πίεσης από καιρικά συστήματα.

«Πρόκειται για ένα απρόβλεπτο φαινόμενο· δεν γνωρίζουμε αν μπορεί να επαναληφθεί», δήλωσε ο Φαμπιάν Γκαρσία, επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου ναυαγοσωστών, Ναουέλ Ναρντόνε, ανέφερε ότι τα κύματα έφτασαν σε «αδιανόητα ύψη», επηρεάζοντας ανθρώπους που ξεκουράζονταν, έκαναν ηλιοθεραπεία ή δροσίζονταν στη θάλασσα.

Τόνισε ότι το φαινόμενο είναι εξαιρετικά σπάνιο για την περιοχή, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα είδος «μίνι τσουνάμι» που δεν προκαλείται από σεισμό, αλλά από αιφνίδιες αλλαγές στην ατμοσφαιρική πίεση και ισχυρούς ανέμους.

Όσοι βρίσκονταν στην παραλία περιέγραψαν στα τοπικά μέσα σκηνές χάους και απόγνωσης, καθώς τα κύματα παρέσυραν τσάντες, ομπρέλες και ξαπλώστρες, αναγκάζοντας τους παρευρισκόμενους να βοηθούν ο ένας τον άλλον για να μην παρασυρθούν στη θάλασσα.

Powerful surprise waves (5–6 metres high) slammed Argentina’s Atlantic coast, hitting Santa Clara del Mar & Mar del Plata

— Sudden sea retreat followed by violent surge

— 1 killed (swept into rocks)

— 30+ injured, mostly tourists

— Suspected meteotsunami#ALD1 #ThisMorning pic.twitter.com/XQmlkz3hbO — GlobeUpdate (@Globupdate) January 13, 2026

«Σχηματίστηκε μια μαύρη δίνη· δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ένας ναυαγοσώστης σε εφημερίδα της Αργεντινής, περιγράφοντας την ένταση του κύματος.

Ένας άλλος ανέφερε ότι η θάλασσα υποχώρησε απότομα λίγες στιγμές πριν ένα τεράστιο κύμα, «σαν τοίχος», χτυπήσει την ακτή.

Meteotsunami (Tsunami) afectó a Mar Chiquita, Mar del Plata, Clemente y otras playas de la Costa Atlántica. Hay un turista de 33 años muerto y una persona internada tras sufrir un infarto. Hay 35 heridos leves. #Urgente #Urgente #MeteoTsunami #Tsunami pic.twitter.com/nVKRQJkSwl — Nicolás Padovan (@_Nico_Padovan) January 13, 2026

Για προληπτικούς λόγους διατάχθηκε η εκκένωση όλων των παραλιών της περιοχής, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης επισκέφθηκαν τα κέντρα υγείας για να εκτιμήσουν την κατάσταση των τραυματιών.