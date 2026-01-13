Συμβαίνει τώρα:
Αργεντινή: Τσουνάμι «έπνιξε» παραλία – Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Το φονικό κύμα εκτιμάται ότι ήταν «μετεoτσουνάμι», ένα σπάνιο φαινόμενο
Η στιγμή που μικρότερο κύμα απειλεί την παραλία στην Αργεντινή

Ένα σπάνιο «μετεο-τσουνάμι» έκανε την εμφάνισή του σε παραλία της Αργεντινής και προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, με βίντεο να δείχνει πανικόβλητους τουρίστες να τρέχουν να ξεφύγουν καθώς τα κύματα κατακλύζουν την ακτή.

Σε τρομακτικά πλάνα από το τσουνάμι που καταγράφηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (12/1/2026) στην παραθαλάσσια πόλη Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ στην Αργεντινή, διακρίνονται κύματα να σαρώνουν μια γεμάτη παραλία με εκατοντάδες ανθρώπους, ενώ οι λουόμενοι σπεύδουν να βγουν από τη θάλασσα και να αναζητήσουν καταφύγιο στην άμμο.

Αν και στο βίντεο δεν φαίνεται το κύριο, τεράστιο κύμα, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε έως και περίπου 9 μέτρα πριν χτυπήσει αρκετούς παραθεριστές.

Ένας 29χρονος άνδρας, που βρισκόταν στην Αργεντινή για διακοπές με τη σύντροφό του, έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε στη θάλασσα και προσέκρουσε με το κεφάλι σε βράχια.

Αφού τα κύματα υποχώρησαν, ναυαγοσώστες έσπευσαν στο νερό για να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα του κοντινού νοσοκομείου στη Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι χτύπησε στο κεφάλι, γεγονός που τον άφησε αναίσθητο και οδήγησε σε θανατηφόρα καρδιοαναπνευστική ανακοπή ή πνιγμό.

Ένας ακόμη άνδρας υπέστη καρδιακή προσβολή αφού παρασύρθηκε στο νερό, ενώ τουλάχιστον 35 άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Diario de Cuyo.

Το φονικό κύμα εκτιμάται ότι ήταν «μετεοτσουνάμι» (meteotsunami), ένα φαινόμενο που συχνά εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο: η θάλασσα υποχωρεί αρχικά, όπως ανέφεραν πολλοί μάρτυρες ότι συνέβη τη Δευτέρα, και στη συνέχεια ισχυρά, ταχύτατα κύματα υψηλής ενέργειας εισβάλλουν λόγω απότομων μεταβολών της ατμοσφαιρικής πίεσης από καιρικά συστήματα.

«Πρόκειται για ένα απρόβλεπτο φαινόμενο· δεν γνωρίζουμε αν μπορεί να επαναληφθεί», δήλωσε ο Φαμπιάν Γκαρσία, επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου ναυαγοσωστών, Ναουέλ Ναρντόνε, ανέφερε ότι τα κύματα έφτασαν σε «αδιανόητα ύψη», επηρεάζοντας ανθρώπους που ξεκουράζονταν, έκαναν ηλιοθεραπεία ή δροσίζονταν στη θάλασσα.

Τόνισε ότι το φαινόμενο είναι εξαιρετικά σπάνιο για την περιοχή, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα είδος «μίνι τσουνάμι» που δεν προκαλείται από σεισμό, αλλά από αιφνίδιες αλλαγές στην ατμοσφαιρική πίεση και ισχυρούς ανέμους.

Όσοι βρίσκονταν στην παραλία περιέγραψαν στα τοπικά μέσα σκηνές χάους και απόγνωσης, καθώς τα κύματα παρέσυραν τσάντες, ομπρέλες και ξαπλώστρες, αναγκάζοντας τους παρευρισκόμενους να βοηθούν ο ένας τον άλλον για να μην παρασυρθούν στη θάλασσα.

«Σχηματίστηκε μια μαύρη δίνη· δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ένας ναυαγοσώστης σε εφημερίδα της Αργεντινής, περιγράφοντας την ένταση του κύματος.

Ένας άλλος ανέφερε ότι η θάλασσα υποχώρησε απότομα λίγες στιγμές πριν ένα τεράστιο κύμα, «σαν τοίχος», χτυπήσει την ακτή.

Για προληπτικούς λόγους διατάχθηκε η εκκένωση όλων των παραλιών της περιοχής, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης επισκέφθηκαν τα κέντρα υγείας για να εκτιμήσουν την κατάσταση των τραυματιών.

