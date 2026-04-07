Artemis II: Νέες εντυπωσιακές εικόνες από τη Σελήνη στην ιστορική αποστολή της NASA

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά την τελευταία επανδρωμένη αποστολή πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά, η Artemis II σηματοδοτεί την επιστροφή της NASA στο βαθύ διάστημα και προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες από τη Σελήνη.

Το Orion έχει ήδη διαγράψει ένα από τα πιο απαιτητικά σκέλη της αποστολής του στο διάστημα, περνώντας πίσω από τη Σελήνη και χάνοντας, όπως ήταν αναμενόμενο, την επικοινωνία με τη Γη για περίπου 40 λεπτά. Μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης, η αστροναύτης της NASA, Κριστίνα Κοχ, περιέγραψε τη στιγμή ως μια βαθιά ανθρώπινη εμπειρία, καθώς το πλήρωμα επέστρεφε σε οπτική και ηχητική επαφή με τον πλανήτη.

Η αποστολή κατέρριψε, παράλληλα, το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης που έχει διανύσει ποτέ άνθρωπος στο διάστημα, φθάνοντας τα 252.756 μίλια, δηλαδή περίπου 406.771 χιλιόμετρα από τη Γη, ξεπερνώντας το προηγούμενο όριο της Apollo 13. Το ορόσημο αυτό προσδίδει στην Artemis II όχι μόνο ιστορικό βάρος, αλλά και επιχειρησιακή αξία για τα επόμενα βήματα του προγράμματος Artemis, που στοχεύει στην επιστροφή αστροναυτών στη Σελήνη και, σε επόμενη φάση, στον νότιο πόλο της.

Οι νέες φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA αποτυπώνουν τη Γη να αιωρείται στο σκοτάδι, τμήματα της σεληνιακής επιφάνειας που δεν είναι ορατά από τον πλανήτη μας, αλλά και στιγμές από την καθημερινότητα των τεσσάρων αστροναυτών στο εσωτερικό του Orion.

Ξεχωρίζει η εικόνα του «Earthset», με τη Γη να χάνεται πίσω από τον σεληνιακό ορίζοντα, σε μια φωτογραφία που παραπέμπει ευθέως στο εμβληματικό «Earthrise» του Apollo 8.

Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παρατηρήσεις του πληρώματος πάνω στη μορφολογία της σεληνιακής επιφάνειας, με κρατήρες και γεωλογικούς σχηματισμούς που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμοι στον σχεδιασμό μελλοντικών αποστολών προσεδάφισης. Ο διοικητής της αποστολής Ριντ Γουάισμαν έχει ήδη κάνει λόγο για μοναδικές εικόνες και εμπειρίες, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της επιστημονικής ομάδας της NASA στην προετοιμασία αυτής της φάσης του ταξιδιού.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι πλέον η επιστροφή. Η επανείσοδος του Orion στην ατμόσφαιρα της Γης θεωρείται από τα πιο κρίσιμα στάδια της αποστολής, καθώς η κάψουλα θα αναπτύξει ταχύτητα άνω των 30 Mach και η θερμική ασπίδα της θα δοκιμαστεί σε ακραίες θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 2.700 βαθμούς Κελσίου. Η NASA αντιμετωπίζει αυτή τη φάση και ως πεδίο συλλογής κρίσιμων δεδομένων για τις επόμενες επανδρωμένες αποστολές.