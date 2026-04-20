Artemis II: Το συγκλονιστικό βίντεο που τράβηξε αστροναύτης από το διάστημα με IPhone – H στιγμή που η Γη κρύβεται πίσω από τη Σελήνη

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II που έκαναν αυτό το 10ήμερο ταξίδι στο διάστημα συνεχίζουν να μας εντυπωσιάζουν με τις εικόνες που αντίκρισαν
Η 10ήμερη αποστολή Artemis II και οι αστροναύτες που εκτοξεύτηκαν στο διάστημα πέτυχαν κάτι που κανένας άνθρωπος δεν είχε καταφέρει εδώ και 54 χρόνια. Το μακρύτερο ταξίδι που έχουν κάνει ποτέ άνθρωποι, γύρω από το φεγγάρι και πίσω με τις εικόνες που μας έφεραν από τη Σελήνη να εντυπωσιάζουν.

Κατά τη διάρκεια της επτάωρης πτήσης των αστροναυτών κοντά στη Σελήνη, εκείνοι παρακολούθησαν το απόλυτο θέαμα το οποίο ονόμασαν «Earthset», το αντίστοιχο δηλαδή του ηλιοβασιλέματος, αλλά από το διάστημα, καθώς και μία ολική ηλιακή έκλειψη.

Ο κυβερνήτης της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν είναι αυτός που δημοσίευσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά βίντεο που έχουμε δει από την αποστολή Artemis II. Ο 50χρονος αστροναύτης τράβηξε με το iPhone 17 Pro Max που δόθηκε σε κάθε μέλος του πληρώματος, τη Γη να κρύβεται σιγά σιγά πίσω από τη Σελήνη.

Ο Γουάιζμαν χαρακτήρισε την εμπειρία ως «μοναδική ευκαιρία σε αυτή τη ζωή» και έγραψε στο Twitter: «Σαν να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα στην παραλία από το πιο απομακρυσμένο σημείο του σύμπαντος, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στο να τραβήξω ένα βίντεο με το κινητό μου τηλέφωνο. Μπορείτε να ακούσετε το κλείστρο της Nikon καθώς η Κριστίνα Κοχ τραβάει ασταμάτητα και καταγράφει αυτές τις εξαιρετικές φωτογραφίες της δύσης της Γης μέσω του φακού 400 mm. Ο Βίκτορ Γκλόβερ βρισκόταν στο παράθυρο 3 και παρακολουθούσε με τον Τζέρεμι Χάνσεν δίπλα του».

Στο σχόλιό στην ανάρτηση λέει επίσης ο κυβερνήτης του Artemis II: «Μόλις που μπορούσα να δω τη Σελήνη μέσα από το παράθυρο της θύρας πρόσδεσης, αλλά το iPhone είχε το τέλειο μέγεθος για να αποτυπώσει τη θέα. Αυτό το πλάνο είναι αμοντάριστο, χωρίς καμία επεξεργασία και με ζουμ «8x», κάτι που είναι αρκετά συγκρίσιμο με την όραση του ανθρώπινου ματιού. Απολαύστε την».

Η αποστολή Artemis II απογειώθηκε την 1η Απριλίου 2026 για ένα ταξίδι 10 ημερών προς τη Σελήνη και επιστροφή. Στις 6 Απριλίου, το πλήρωμα πραγματοποίησε μια 7ωρη πτήση γύρω από τη Σελήνη πριν επιστρέψει στη Γη με προσθαλάσσωση στις 10 Απριλίου, μια στιγμή που παρακολούθησαν διαδικτυακά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

