Αρχαιολόγοι: Βρήκαμε την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων

φωτο: Centre for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins

Μπροστά σε μια σπουδαία ανακάλυψη υποστηρίζουν ότι είναι αρχαιολόγοι. Θεωρούν ότι ανακάλυψαν την αρχαία Βηθσαϊδά όπου έζησαν οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Ανδρέας. Το εύρημα που θα πείσει ότι εκεί ήταν η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων αλλά και το σπίτι που έζησαν.