Αρχιμαφιόζος στη Βραζιλία νεκρός από αστυνομικά πυρά: Είχε δώσει εντολή να πυρπολήσουν 35 λεωφορεία – Ποιος ήταν ο «Pepito»

Ο βαρόνος του οργανωμένου εγκλήματος με το παρατσούκλι «Pipito», εξουδετερώθηκε από πυρά αστυνομικών στη Βραζιλία, κατά τη διάρκεια συμπλοκής σε επιχείρηση για τη σύλληψή του.

Η αστυνομία του Ρίο ντε Τζανέιρο ανακοίνωσε χτες (07.06.2024) ότι ο Ρούι Πάουλο Γκονσάλβες Εστεβάο, φέρεται να ήταν ο αρχηγός μιας παραστρατιωτικής ομάδας της Βραζιλίας, η οποία σκορπούσε τον τρόμο στις εργατικές συνοικίες, ασκώντας εκβιασμούς. Ο ευρύτερα γνωστός ως Pipito, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς.

«Όταν τον πλησίασαν, επιτέθηκε στους αστυνομικούς», αναφέρει το δελτίο Τύπου, συμπληρώνοντας ότι ακολούθησε ανταλλαγή πυρών κατά την οποία ο Πιπίτο τραυματίστηκε. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο κυβερνήτης του Ρίο ανέφερε σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα πως τον περασμένο Οκτώβριο ο 33χρονος Πιπίτο είχε δώσει: «Εντολή να πυρπολήσουν 35 λεωφορεία» σε φτωχογειτονιές στο δυτικό τμήμα της βραζιλιάνικης πρωτεύουσα, μετά τον θάνατο άλλου αρχηγού παραστρατιωτικής ομάδας. Εκείνες οι εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον λεωφορείων είχαν συγκλονίσει τότε τη χώρα.

Πολλές φτωχές συνοικίες στο Ρίο ελέγχονται από παραστρατιωτικές ομάδες, που αποτελούνται συχνά από πρώην αστυνομικούς. Παρουσιάζονται αρχικά ως ομάδες αυτοάμυνας απέναντι σε συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο, στην πραγματικότητα επιδίδονται σε μαφιόζικες πρακτικές, ελέγχοντας υπηρεσίες όπως τη διανομή φυσικού αερίου, την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα μέσα μεταφοράς.

Nesse exato momento @PRFBrasil na av Brasil mortos e baleados pau quebro de verdade no bonde do #JORJÃO E DO #PIPITO pic.twitter.com/olhgF00OyE