Αρχίζει σήμερα η δίκη του Άλεκ Μπάλντουιν – Σκότωσε κινηματογραφίστρια σε γυρίσματα ταινίας

Τον τραγικό θάνατο της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς τον Οκτώβριο 2021, θα «αναβιώσει» σήμερα (09.07.2024) το Δικαστήριο του Νέου Μεξικού στη Σάντα Φε, με τον αστέρα του Χόλιγουντ Άλεκ Μπάλντουιν να βρίσκεται στη θέση του κατηγορουμένου.

Το σοκαριστικό επεισόδιο που άφησε με το στόμα ανοιχτό όλον τον πλανήτη, έγινε πριν από τρία χρόνια στο Νέο Μεξικό, όταν το όπλο του Άλεκ Μπάλντουιν που χρησιμοποιούσε στα γυρίσματα της ταινίας Rust, εκπυρσοκρότησε και χτύπησε στο στήθος θανάσιμα την 42χρονη γυναίκα και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα.

Ο Μπαλντουίν από τη πρώτη στιγμή δήλωσε αθώος και κατέθεσε πως δεν ήξερε ότι το όπλο του είχε μέσα αληθινή σφαίρα.

Οι ένορκοι παρέπεμψαν τον ηθοποιό για δεύτερη φορά για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς. Ο Άλεκ Μπάλντουιν αρχικά είχε κατηγορηθεί για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξ αμελείας στις 31 Ιανουαρίου 2023 αν και αποσύρθηκαν τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου.

Alec Baldwin has arrived for his pre-trial hearing in New Mexico.



The actor is facing trial for involuntary manslaughter over the fatal shooting of cinematographer Halyna Hutchins on the Rust film set. pic.twitter.com/9Is508M0K6