Ας καίγεται ο κόσμος: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρακολουθήσει αγώνες γκολφ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για το γκολφ. Μπορεί ο κόσμος να καίγεται αλλά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν χάνει την ευκαιρία ούτε να παίζει μια καλή παρτίδα, ούτε και να παρακολουθεί έναν μεγάλο αγώνα.

Έτσι, μετά την συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στη συνέχεια την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος για την επαναφορά της θανατικής ποινής στην Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ θα αφιερώσει την σημερινή ημέρα στο γκολφ. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να περιμένουν.

Το πρόγραμμα λοιπόν του Αμερικανού Προέδρου είναι σήμερα μόνο γκολφ. Θα αναχωρήσει το πρωί από την βάση Άντριους και θα μεταβεί στο Πάρκο Μπέθπεϊτζ της Νέας Υόρκης προκειμένου να παρακολουθήσει ή και να κηρύξει την έναρξη του Ryder Cup.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο και ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου.

Κάθε δύο χρόνια, 24 από τους καλύτερους παίκτες από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες έρχονται αντιμέτωποι σε αγώνες γκολφ. Αγώνες όπως λένε οι γνώστες του αθλήματος με δράμα, ένταση και πολύ υψηλό επίπεδο.

Στις τελευταίες εκλογές η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του Μπέθπεϊτζ ψήφισαν Τραμπ.